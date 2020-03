'컷오프' 박찬주 전 육군대장, 통합당 탈당...무소속 출마

▲박찬주 전 육군대장이 미래통합당을 탈당하고 무소속 출마를 선언했다. ⓒ프레시안(이숙종)

박찬주 전 육군 대장이 20일 미래통합당을 탈당하고 21대 총선 무소속 출마를 선언했다. 중앙당의 공천배제로 총선 출마가 불가능해지자 탈당과 함께 무소속 출마를 결심한 것으로 보인다.



박찬주 충남 천안을 예비후보는 이날 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "미래통합당을 잠시 떠나 무소속으로 천안을 지역구 국회의원 선거에 출마하기로 했다"고 밝혔다.



박 예비후보는 "천안의 정치지형을 바꾸고 나라를 바로 세워달라는 시민들의 큰 기대와 염원을 확인할 수 있었지만, 현재의 구도와 상태로는 더는 승리를 위해 앞으로 나아갈 수 없는 상황"이라고 주장했다.



이어 "천안시민들의 여론과 의사를 철저히 무시한 채 ‘탁상공천·사천공천’이 이뤄졌고 유권자들은 허탈해하면서 당에 대한 실망감을 느끼고 있다. 민심이 떠난 상태로는 승리는 커녕 기존의 지지 세력을 감싸 안는 것조차 힘겹게 됐다"고 강조했다.



그러면서 "추후 적절한 시기에 시민들의 뜻을 받들어 보수 후보 단일화를 이룸으로써, 반전의 발판을 마련하겠다"며 "그렇게 하는 것만이 새로운 승리의 동력을 확보하고 이번 총선에서 이길 수 있는 유일한 방법"이라고 말했다.



그는 자신이 컷오프 상황으로 무소속 출마를 결심했지만 미래통합당 후보와의 단일화가 이뤄질 경우 통합당으로 복귀 할 의사가 있음을 내비치기도 했다.



박 예비후보는 "천안시민의 지지를 받아 당선된다면 반드시 통합당에 복귀해 기울어진 나라를 바로 세우고, 구태의연한 현재의 정치구조를 개혁하는 데 앞장서겠다"며 "튼튼한 안보, 잘 사는 천안 박찬주가 하겠다"고 지지를 호소했다.



앞서 미래통합당 황교안 대표는 박 예비후보를 통합당 인재영입 1호로 지목했다. 그러나 과거 ‘공관병 갑질’ 논란이 불거지면서 당 안팎에서 비판 여론이 거세지자 이를 철회했다.



박 예비후보는 통합당에 입당 신청을 내고 통합당 천안을 예비후보 출마를 강행했지만 결국 경선 기회를 얻지 못하고 컷오프됐다. 통합당 공천관리위원회는 신진영 전 당협위원장과 이정만 전 대전지검 천안지청장의 경선을 결정했다. 현재 통합당 천안을 후보는 경선에서 승리한 이 전 지청장으로 확정된 상태다.

