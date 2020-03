23일, 군산 무소속 김관영 예비후보가 이번 총선에서 당선해 민주당에 복당하겠다고 말하고 있다. ⓒ최인 기자

무소속 전북 군산시 선거구의 김관영 국회의원 예비후보가 21대 총선에서 당선돼 민주당에 복당할 것을 공개선언했다.



김 예비후보는 23일 전북도의회를 찾아 "민주당의 무소속 후보 당선 후 복당과 입당 불허 방침은 당내 메세지일 뿐이다"면서 "선거가 끝나면 복당이 가시화될 것"이라고 강조했다.



그는 "4년 전 이해찬 대표의 모습이 이를 단적으로 보여주는 사례로 역사는 현재와 미래를 가르쳐 준다"고 밝혔다.



