대전 유성국화축제 개막…한빛탑 조형물·AI 드로잉로봇 '눈길'

▲유성국화축제 포스터 ⓒ대전 유성구

대전 유림공원과 유성천 일대가 13만 분의 국화 향기와 화려한 야간경관으로 물든다.

유성구는 오는 11월1일까지 ‘제17회 유성국화축제’를 개최한다고 19일 밝혔다.

지난 17일 박정현·정준일·백아 등의 축하공연과 1500대 규모의 드론 라이트쇼로 막을 올린 이번 축제는 국화와 가을꽃 13만 분, 다양한 체험·공연·야간경관을 선보인다.

올해는 대전의 상징인 한빛탑 국화조형물을 새롭게 공개했으며, 국화궁전·에펠탑·태권V 등 80여 점의 다채로운 조형물이 공원 곳곳을 수놓는다.

유림공원에서 유성천으로 이어지는 꽃길 라인업도 확장됐다. 보랏빛 아스타국화 정원을 어은교 하부 유성천까지 늘리고, 반도지와 유성천 산책길에는 코스모스를 연계 식재해 축제 공간을 대폭 넓혔다. 야간에는 주요 출입구와 반도지 일원의 경관조명이 국화와 어우러져 밤마다 색다른 정취를 선사한다.

관람객 체험 프로그램도 강화됐다. 로봇이 관람객의 얼굴을 인식해 그려주는 ‘AI 드로잉로봇’을 올해 처음 도입했으며 국화소망등 달기, 국화비누·캔들 만들기, 국화사진관 등 가족단위 체험행사가 함께 운영된다. 주말에는 유성구 캐릭터 ‘유성이’ 퍼포먼스 공연이 열린다.

오는 25일에는 국화정원을 촛불로 밝히는 ‘캔들가든 콘서트’가 열려 현악 4중주와 팝페라 공연을 선보이며, 부부가 사랑을 다시 약속하는 ‘리마인드 웨딩’ 이벤트도 진행된다.

정용래 유성구청장은 “도심 속 공원에서 국화와 가을꽃을 감상하며 가을 정취를 만끽하시길 바란다”며 “앞으로도 일상 가까이에서 여행의 설렘과 즐거움을 누릴 수 있도록 다양한 문화 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.