'소통보좌계' 신설 익산시의회 조직개편…소통 강화·체계적 보좌 '기대반 우려반'

전북자치도 익산시의회(의장 김충영)가 변화하는 행정 환경에 능동적으로 대응하고 의회의 전문성을 한층 더 강화하기 위해 26일 의회사무국 조직개편을 단행한다.

익산시의회는 "이번 조직개편은 시민과의 소통을 더욱 활성화하고 의장단 보좌 업무의 효율성을 높이는 한편 사무국 전체의 전문성을 강화해 의정활동 지원 체계를 튼튼히 다지는 데 초점을 맞췄다"고 밝혔다.

우선 '소통보좌계'가 신설되는데, 민원 피드백 체계가 다소 미흡했던 실정을 보완하고 시민사회단체와의 협력 체계를 강화하는 한편 의장단 보좌 업무를 더욱 체계적으로 수행한다는 구상이다.

▲ 익산시의회(의장 김충영)가 변화하는 행정 환경에 능동적으로 대응하고 의회의 전문성을 한층 더 강화하기 위해 26일 의회사무국 조직개편을 단행한다. ⓒ익산시의회

이를 통해 시민의 생생한 목소리를 신속하게 수렴하고 처리 결과에 대한 피드백이 이루어져 열린 의정을 구현할 수 있는 기반이 마련될 것이란 기대이다.

기존의 홍보자료계는 '의정홍보계'로 개편되어 기존의 방식에서 다변화된 SNS를 통한 소통 등 대(對)시민 홍보 기능을 대폭 강화할 예정이다.

의정계와 의사계는 고유의 기능에 집중하도록 해 사무국 전체의 전문성을 한층 제고시킬 방침이다.

김충영 시의회 의장은 "'시민을 대변하고 일하는 의회'를 구현하기 위해 조직을 정비했다"며 "능동적이고 전문적인 지원 체계를 바탕으로 시민과의 거리를 좁히고 더욱 신뢰받는 실천 중심 의회를 만들어가겠다"고 밝혔다.

▲김충영 익산시의회 의장 ⓒ익산시의회

익산시의회의 조직개편 방향을 놓고 시민과의 소통 강화에 박수를 보내고 있지만 일각에서는 우려의 목소리도 나온다.

'소통보좌계' 신설이 자칫 의장단이나 상임위원장 중심의 소통으로 흐를 가능성이 없지 않은 데다 시민과의 소통이 의회 전체의 공적 기능으로 운영되지 않고 의장단의 대외 활동이나 특정 현안 대응에 편중될 경우 시민 의견 수렴이 선택적으로 이루어질 우려가 있다는 지적이다.

의회에 접수되는 민원이 시청 담당 부서나 의회 상임위, 의원실 등 여러 주체와 관련될 수 있는데 이 과정에서 '소통보좌계'의 역할이 명확하지 않을 경우 업무가 중복되거나 민원 처리 책임이 불분명해질 수 있다는 우려도 나온다.

의회 주변에서는 "의회 소통의 핵심은 '얼마나 많이 만났는가'가 아니라 '시민의 의견을 얼마나 충실하게 반영하고 실행에 옮기느냐'에 달려 있다"며 "이번 조직개편을 계기로 시민의 불편을 실질적으로 해소하고 정책 변화를 이끄는 조직으로 탈바꿈하길 바란다"고 목소리가 나온다.