하남시, ‘스테이지 하남!’ 31일 마지막 공연…노이즈 무대·불꽃쇼 마련

경기 하남시와 하남문화재단이 오는 31일 미사호수공원 계단광장에서 ‘스테이지 하남!’ 2026년 마지막 공연을 개최한다.

27일 하남시에 따르면 이번 공연은 오후 5시 20분 식전 공연을 시작으로 오후 7시 15분까지 진행되며, K-POP과 아카펠라, 댄스, 색소폰 연주 등 다양한 장르의 무대를 선보인다.

▲스테이지 하남! 공연 안내문 ⓒ하남시

특히 1990년대 인기 댄스그룹 노이즈가 특별공연을 펼쳐 ‘상상속의 너’, ‘너에게 원한건’ 등 대표곡으로 관객들에게 추억과 즐거움을 선사할 예정이다.

이와 함께 아카펠라 그룹 라비타, 어린이 댄서 릴건과 하윤·서현 등이 함께하는 ‘릴건&Friends’, 색소폰 연주자 박정훈, K-POP 그룹 투바이 원프리 등이 무대에 오른다. 공연의 마지막은 5분간 진행되는 불꽃 퍼포먼스가 장식한다.

시민 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 음악과 춤, 불꽃이 어우러진 공연을 통해 가족과 함께 가을밤의 문화예술을 즐길 수 있다.

올해 4년째를 맞은 ‘스테이지 하남!’은 시민들이 일상 가까이에서 문화예술을 즐길 수 있도록 마련된 하남시 대표 문화예술 프로그램이다. 올해는 시민 자율 버스커 참여를 확대하고 전통시장과 위례·감일 등 다양한 지역을 찾아가는 공연을 진행해 시민들의 문화예술 향유 기회를 넓혔다.

마지막 미사호수공원 공연에 이어 다음 달 7일에는 위례와 감일에서 특별 버스킹을 열 예정이다. 내년에도 시민 자율 버스커 참여와 다양한 공연 콘텐츠를 확대해 시민들과 만남을 이어갈 계획이다.

이현재 시장은 “올 한 해 ‘스테이지 하남!’에 보내주신 시민 여러분의 관심과 성원에 감사드린다”며 “앞으로도 더 많은 시민이 일상에서 문화예술을 누릴 수 있도록 다양한 공연을 마련하겠다”고 말했다.