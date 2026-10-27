심영재 대구광역시 신임 행정부시장 취임

▲심영재 신임 대구시 행정부시장ⓒ대구시 제공

신임 심영재 대구광역시 행정부시장이 28일 자로 취임한다.

심 부시장은 별도의 취임식 없이 추경호 대구시장 주재 현안회의에 참석해 취임 소회를 밝히고 주요 현안을 논의하는 것으로 공식 업무를 시작한다.

심영재 행정부시장은 서울 출신으로 서울 언남고등학교와 연세대학교 행정학과를 졸업했으며, 행정고시 제43회로 공직에 첫발을 내디뎠다.

이후 행정안전부 사회조직과장·경제조직과장·조직기획과장 등을 거치며 정책 기획과 조직관리 경험을 쌓았으며, 경상북도 기획조정실장과 행정안전부 조직국장 등을 역임했다.

특히 경상북도 기획조정실장으로 근무하며 지역 현안과 광역행정을 조정한 경험을 살려 ▲대구경북통합신공항 건설 ▲대구경북 행정통합 ▲2차 공공기관 이전 유치 등 초광역 협력이 필요한 대구시의 핵심 현안 추진에 힘을 보탤 것으로 기대된다.

이와 함께 중앙부처에서의 행정 경험과 역량을 바탕으로 정부·국회 등과 긴밀히 소통하고, 대구시 주요 사업이 국가정책과 정부예산에 반영되도록 가교 역할을 수행할 계획이다.

심 부시장은 취임 당일인 28일 현안회의를 마친 뒤 동인청사를 찾아 직원들을 격려하고 의견을 청취한다. 오후에는 시의회 의장을 예방해 시정 운영에 대한 협력을 구한 뒤, 재난안전·소방 분야를 시작으로 시정 주요 현안에 대한 업무보고를 받을 예정이다.

심영재 대구시 행정부시장은 “대구의 미래를 좌우할 중요한 시기에 중책을 맡아 무거운 책임감을 느낀다”며 “시민과 현장의 목소리를 시정에 충실히 담고 조직의 역량을 한데 모아, 당면 과제를 해결하고 시민의 삶에 보탬이 되는 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다.