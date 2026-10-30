강원 장애인 육상선수들 횡성서 기량 겨뤘다…"열정과 도전 응원"

강원특별자치도 장애인 육상선수들의 열정과 도전 정신을 나누는 제2회 강원특별자치도지사배 장애인육상대회가 30일 횡성종합운동장에서 열렸다.

강원특별자치도장애인육상연맹이 주최·주관하고 강원특별자치도, 강원특별자치도장애인체육회, 횡성군, 횡성군장애인체육회가 후원한 이번 대회에는 선수 158명, 보호자 130명, 임원 및 심판 40명 등 총 328명이 참가해 기량을 펼치고 화합하는 시간을 가졌다.

▲제2회 강원특별자치도지사배 장애인육상대회. ⓒ횡성군

개회식은 개회 통고, 내빈 소개, 국민의례, 안민우 강원특별자치도장애인육상연맹 회장의 개회선언, 장신상 횡성군수의 환영사, 정연길 강원특별자치도청 문화체육국장의 대회사 순으로 진행됐다.

심판·선수 대표 선서, 장학증서 전달, 기념 촬영 등도 이어졌다.

▲제2회 강원특별자치도지사배 장애인육상대회. ⓒ횡성군

장신상 횡성군수는 환영사를 통해 대회 참가를 위해 횡성군을 찾은 선수단과 관계자들에게 환영의 뜻을 전했다.

이어 선수들이 준비해 온 기량을 발휘하며 서로에게 힘과 용기를 전하는 시간이 되기를 기원했다.

이번 대회는 장애인 육상선수들의 경기력 향상과 체육활동 참여 기회를 확대하고 장애인 체육에 대한 관심을 높이는 계기가 됐다.

▲제2회 강원특별자치도지사배 장애인육상대회. ⓒ횡성군

선수, 보호자, 지도자 및 관계자들이 함께 참여해 스포츠를 통한 소통의 의미를 더했다.

횡성군장애인체육회는 앞으로도 장애인들이 체육활동을 통해 건강한 삶을 누리고 지역사회 구성원으로서 성장할 수 있도록 장애인 체육 활성화와 참여 여건 개선에 관심을 기울이기로 했다.