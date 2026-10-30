이상호 태백시장, 반기문 글로벌녹색성장기구 의장 만났다

태백시가 29일부터 30일까지 서울에서 열린 '2026 글로벌녹색성장주간(GGGW)'에 참석해 청정메탄올 산업 육성을 위한 국제협력 방안을 논의했다.

글로벌녹색성장기구(GGGI)가 주관한 이번 행사에는 각국 정부, 국제기구, 산업계 관계자가 참여해 지속가능한 녹색성장과 청정에너지 전환 정책을 공유했다.

▲2026 글로벌녹색성장주간. ⓒ태백시

이상호 태백시장은 행사 첫날 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 GGGW VIP 오찬에 참석했다.

오찬에는 반기문 GGGI 의장, 김상협 GGGI 사무총장, 룩셈부르크 환경·기후·생물다양성 장관 등이 참석했다.

이상호 태백시장은 축사를 통해 지속가능한 녹색성장을 위한 국제사회의 연대와 협력을 강조했다.

이어 열린 문화의 밤 행사에서는 국제기구 관계자들과 기후변화 대응 방안을 논의했다.

▲2026 글로벌녹색성장주간. ⓒ태백시

행사 둘째 날인 30일에는 GGGI 본부에서 열린 산업 탈탄소화를 위한 민·관협력 포럼에 참석했다.

이상호 태백시장은 수소 기반 산업의 탈탄소화 동향을 살펴보고 태백시 청정메탄올 산업의 발전 방향을 모색했다.

태백시는 GGGI와 청정메탄올 생산기반 구축 및 관련 산업 육성을 위한 협력 가능성을 다각도로 논의했다.

양 기관은 기술·정책 교류와 공동사업 발굴 등 향후 협력 방향에 대해 의견을 모았다.

▲2026 글로벌녹색성장주간. ⓒ태백시

태백시는 석탄산업 쇠퇴와 폐광에 대응해 청정메탄올을 비롯한 미래 에너지산업을 새로운 성장동력으로 육성하기로 했다.

청정메탄올 생산기지 구축으로 기업 투자와 일자리 창출을 유도하고 탄소중립 실현을 함께 진행하기로 했다.

태백시는 이번 행사에서 논의한 내용을 바탕으로 관련 기관과 후속 협의를 이어가고 실질적인 협력 과제를 구체화하기로 했다.

이상호 태백시장은 "태백시는 석탄산업을 기반으로 대한민국의 산업화를 뒷받침해 온 도시에서 이제 청정에너지를 중심으로 새로운 미래를 준비하고 있다"며 "국제사회와의 협력을 바탕으로 청정메탄올 등 미래 에너지산업의 경쟁력을 높이고 새로운 일자리와 성장동력을 확보하겠다"고 말했다.