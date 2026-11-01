수원특례시, ‘제20회 수원시 평생학습축제’ 개최

시민이 배우고 싶은 것을 마음껏 배울 수 있는 환경을 조성해 나가고 있는 수원특례시가 ‘제20회 수원시 평생학습축제’를 개최했다.

1일 시에 따르면 전날(10월 31일) ‘배움의 스무 살, 함께 만나는 미래’를 주제로 수원시 평생학습관에서 열린 이번 행사는 2006년 축제가 처음 시작된 이후 20년간 시민과 함께 만들어 온 평생학습의 발자취를 돌아보고, 평생학습의 가치와 의미를 되새기는 시간으로 진행됐다.

▲지난 31일 열린 ‘제20회 수원시 평생학습축제’에서 프로그램 체험을 하고 있는 어린이의 모습. ⓒ수원특례시

평생학습 기관·단체와 학습동아리 및 마을공동체는 저마다 시민들의 평생학습을 위해 진행 중인 프로그램을 알리는 35개 체험부스를 운영했고, 야외무대에서는 학습동아리와 평생학습기관 공연팀의 버스킹이 펼쳐졌다.

특히 20주년 특별행사로 특별전 ‘수원이라는 배움’과 ‘배움의 스무 살 캔버스’ 기념 메시지월 등 평생학습축제 20회의 기록과 주요 10개 기관의 배움 이야기를 소개하며 20년의 발자취를 조명했다.

이재준 시장은 "수원시는 시민 누구나 가까운 곳에서 배우고, 하고 싶었던 일에 도전할 수 있도록 평생학습의 문턱을 낮춰왔다"며 "오늘의 축제가 앞으로의 배움을 여는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.