인천도서관, 내달 5일 ‘도서관 힐링데이’ 운영…공예 체험·음악 공연

인천도서관이 연말을 맞아 시민들에게 문화 체험과 휴식의 시간을 선사하는 특별한 행사를 마련한다.

인천도서관은 다음 달 5일 가족 공예 체험과 클래식·재즈 공연으로 구성된 ‘도서관 힐링데이’를 운영한다고 9일 밝혔다. 이번 행사는 △엄빠도 힐링이 필요해 △연말 클래식 재즈 공연 등 2개 프로그램으로 진행된다.

▲‘도서관 힐링데이’ 운영 안내문 ⓒ인천도서관

먼저 오전 10시부터 11시 30분까지 세미나실 1·2에서는 가족 공예 체험 프로그램 ‘엄빠도 힐링이 필요해’가 열린다.

양육자 클래스에서는 우드 카빙으로 액막이 물고기를 만들고, 독서 팟캐스트 ‘작은 서점’을 들으며 목공예와 간접 독서를 함께 즐길 수 있다. 유아 클래스에서는 빵 모양 비누 만들기를 통해 오감을 자극하고 창의력과 표현력을 키우는 체험 활동을 진행한다.

오후 3시부터 4시까지는 도서관 강당에서 현악 앙상블 ‘아마빌레 스트링스’와 함께하는 ‘연말 클래식 재즈 공연’이 펼쳐진다. 시민 120명을 대상으로 클래식과 재즈가 어우러진 음악을 선보이며 연말의 따뜻한 분위기와 여유를 전할 예정이다.

한수미 인천도서관장은 “이번 도서관 힐링데이가 가족과 함께 소중한 추억을 만들고 음악을 통해 일상의 여유를 되찾는 시간이 되길 바란다”며 “도서관에서 마련한 다양한 문화 프로그램과 함께 따뜻하고 뜻깊은 연말을 보내길 바란다”고 말했다.