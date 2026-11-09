인천시립합창단, 내달 10일 정기연주회 'Dear Christmas' 개최

인천시립합창단이 크리스마스의 설렘과 따뜻한 감성을 전하는 특별한 합창 무대를 선보인다.

인천시립합창단은 다음 달 10일 오후 7시 30분 아트센터인천 콘서트홀에서 제199회 정기연주회 'Dear Christmas'를 개최한다고 9일 밝혔다.

▲'Dear Christmas' 포스터 ⓒ인천시립합창단

이번 공연은 한 해를 마무리하는 시기에 시민들에게 음악으로 위로와 연말의 따뜻함을 전하기 위해 마련됐다. 바로크 음악의 대표작인 요한 세바스티안 바흐의 'Magnificat'을 비롯해 친숙한 크리스마스 캐럴과 대중음악을 다채로운 합창으로 선보인다.

첫 무대는 바흐의 종교음악 'Magnificat'으로 꾸며진다. 성모 마리아의 찬가를 바탕으로 한 작품으로, 생동감 있는 리듬과 풍성한 합창, 섬세한 음악적 전개가 어우러져 바로크 음악 특유의 장엄함과 아름다움을 전한다.

이어지는 무대에서는 크리스마스 분위기를 한껏 살리는 친숙한 곡들이 관객을 만난다. 'White Christmas'와 'Let It Snow!', 'Thank You for the Music'을 비롯해 다양한 성탄 캐럴을 엮은 '캐롤 메들리' 등을 합창 특유의 풍성한 화음으로 들려줄 예정이다.

장엄한 종교음악부터 경쾌하고 친근한 캐럴까지 폭넓은 레퍼토리로 구성해 관객들에게 특별한 연말 음악 경험을 선사할 것으로 기대된다.

윤의중 예술감독은 “한 해 동안 성원해 주신 시민 여러분께 깊은 감사를 드린다”며 “이번 연주회가 지친 일상을 위로하고 따뜻한 성탄의 설렘을 나누는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

공연 관람료는 R석 3만 원, S석 2만 원이며 초등학생 이상 관람할 수 있다. 티켓은 오는 10일 오후 2시부터 인천문화예술회관 누리집에서 예매할 수 있다.