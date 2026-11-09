안양시 인재육성재단, ‘2026 인방 AMC 장학생’ 10명에 장학금 전달

경기 안양시 인재육성재단이 지역 학생들의 꿈과 미래를 응원하는 장학금 전달식을 열었다.

안양시 인재육성재단은 지난 6일 재단 베네치아 중강당에서 ‘2026 인방 AMC 장학생’ 10명에게 장학증서를 수여했다고 9일 밝혔다.

▲‘2026 인방 AMC 장학생’ 장학증서 전달식 ⓒ안양시 인재육성재단

이번 장학금은 인방 동물의료센터(대표원장 조은제·조인성)의 지정 기탁금으로 마련됐다. 장학금은 안양외국어고등학교 학생 10명에게 각각 100만 원씩 총 1000만 원이 전달됐다.

인방 동물의료센터는 2019년부터 올해까지 8년 연속 지역 학생들에게 장학금을 지원하며 지역 인재 육성과 나눔 문화 확산에 동참하고 있다. 동물복지 증진과 지역사회 발전을 위한 사회공헌 활동도 이어오고 있다.

수여식에는 이병준 안양시 인재육성재단 대표이사와 조은제·조인성 인방 동물의료센터 대표원장, 장학생 및 학부모 등이 참석해 학생들의 장학증서 수여를 축하하고 미래를 응원했다.

조은제 대표원장은 “장학금이 학생들이 꿈을 이루고 미래를 설계하는 데 의미 있는 밑거름이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 인재 육성을 위한 나눔에 지속적으로 동참하겠다”고 말했다.

조인성 대표원장도 “장학생들이 자신의 꿈을 향해 나아가는 데 작은 힘이 되길 바란다”고 전했다.

이병준 재단 대표이사는 “미래인재 육성을 위해 꾸준히 관심과 지원을 보내준 인방 동물의료센터에 감사드린다”며 “앞으로도 지역사회와 기업·기관의 기부를 바탕으로 다양한 장학사업을 추진해 학생들의 성장과 미래인재 육성을 지원하겠다”고 말했다.