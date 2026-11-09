군포시, 수의계약 총량제 도입…업체당 연간 최대 5회·2억 제한

경기 군포시가 특정 업체에 대한 계약 편중을 막고 공공 계약의 공정성과 투명성을 높이기 위해 ‘수의계약 총량제’를 도입했다.

시는 행정안전부의 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 개정에 따라 지난 6일부터 제도를 적용했다고 9일 밝혔다. 이 제도는 내년 1월부터 본격 시행할 계획이다.

▲군포시청 전경 ⓒ군포시

수의계약 총량제는 동일 업체와 체결하는 1인 견적 수의계약을 연간 최대 5회, 총 계약금액 2억 원 이하로 제한하는 제도다.

적용 대상은 추정가격 2000만 원 이하의 공사·용역·물품 계약이다. 다만 청년창업기업과 여성기업, 장애인기업, 일정 고용 기준을 충족한 사회적기업 등은 5000만 원 이하 계약까지 적용된다.

200만 원 이상 500만 원 미만의 소액 계약은 연간 계약 횟수에는 포함하지 않지만 누적 계약금액에는 반영한다.

불가피하게 계약 한도를 초과해야 하는 경우에는 계약심의위원회의 사전 심의를 거쳐야 한다. 예외 적용 내역은 시 홈페이지에 공개하고 분기별로 경기도에 보고하도록 했다.

시는 이번 제도를 통해 특정 업체에 집중됐던 계약 기회를 분산하고 더 많은 지역 업체가 공공 계약에 참여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한대희 시장은 “시민의 세금으로 집행되는 계약인 만큼 많은 지역 업체에 고르게 기회가 돌아가야 한다”며 “공정하고 투명한 계약 행정을 확립해 시민 신뢰를 높이겠다”고 말했다.