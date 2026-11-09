의왕 독도사랑회, 지역 청소년 10명에 장학금 200만원 전달

경기 의왕시청소년재단과 (사)영토지킴이 독도사랑회 의왕지회가 지역 청소년들의 성장을 응원하고 올바른 역사인식을 확산하기 위해 장학금을 전달했다.

의왕시청소년재단은 지난 5일 부곡동청소년문화의집에서 독도사랑회 의왕지회와 함께 청소년 장학금 전달식을 개최했다고 9일 밝혔다.

▲의왕 독도사랑회 장학금 전달식 ⓒ의왕시청소년재단

이번 장학금은 독도사랑회가 지역축제 운영을 통해 얻은 수익금 200만 원을 지역사회에 환원하기 위해 마련됐다. 지역 내 우수 활동 청소년 10명에게 장학금이 전달됐으며, 지난해보다 지원 대상을 4명 확대했다.

특히 지난 7월 부곡동청소년문화의집에서 운영한 ‘독도 디지털 기념관’의 의미를 이어가기 위해 부곡동 지역 청소년 4명을 특별 선발해 지원의 의미를 더했다.

독도사랑회와 재단은 지난해에 이어 두 번째로 장학금 전달식을 마련했으며, 독도 수호 의지를 다지고 올바른 역사의식을 갖춘 지역 인재를 육성하는 데 뜻을 모았다.

전용복 독도사랑회 의왕지회장은 “지역축제를 통해 주민들과 함께 모은 수익금으로 지역 청소년들에게 장학금을 전달할 수 있어 매우 보람차다”고 말했다.

김성제 이사장은 “지역 청소년을 위한 독도사랑회의 소중한 지원에 감사드린다”며 “청소년들이 독도에 대한 자부심과 올바른 역사의식을 바탕으로 지역사회의 주역으로 성장할 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.