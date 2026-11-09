오산시, 어린이·임산부 맞춤형 건강 먹거리 지원

경기 오산시가 어린이의 건강한 성장과 임산부의 건강한 식생활을 돕기 위해 과일과 친환경농산물 지원사업을 추진하고 있다.

오산시는 어린이집과 돌봄시설, 초등학교 등에 제철 과일과 컵과일을 공급하고 임산부에게는 친환경농산물 꾸러미를 지원한다고 9일 밝혔다.

▲‘경기도 어린이 건강과일 공급사업’ 안내문 ⓒ오산시

‘경기도 어린이 건강과일 공급사업’을 통해 관내 어린이집과 지역아동센터, 다함께돌봄센터 등에 제철 과일을 연간 56회 제공한다. 가정에서 보육하는 어린이에게도 과일 꾸러미를 한 차례 지원하며, 올해 8~9월 신청을 받아 선정된 대상자에게 12월까지 순차적으로 배송할 예정이다.

초등학교 저학년을 위한 과일간식 지원도 진행한다. 정규 수업 이후 돌봄·교육 프로그램을 이용하는 1~2학년 학생을 대상으로 관내 초등학교 27곳에 컵과일을 연간 60회 제공한다.

임산부 친환경농산물 지원사업은 올해 신청을 통해 선정된 임산부 810명이 대상이다. 선정된 임산부는 1인당 24만 원 상당의 친환경농산물 꾸러미를 직접 선택해 주문할 수 있다.

시 관계자는 “이번 사업이 어린이의 건강한 성장과 임산부의 건강한 출산 환경을 만드는 밑거름이 되길 바란다”며 “시민들이 안전한 먹거리를 더 쉽게 접할 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.