[한국마사회 소식] 마사회, 안전문화 캠페인 ‘세이프티 컬처 위크’ 성료

□민·관·공 관계자 159명 VR 사고·심폐소생술 등 체험

한국마사회가 지역사회와 협력사, 임직원이 함께하는 안전문화 확산에 나섰다.

▲안전문화 확산 캠페인 ‘세이프티 컬처 위크’ 참가자들 기념촬영 ⓒ한국마사회

마사회는 지난달 27일부터 이달 1일까지 서울경마공원에서 민·관·공 합동 안전문화 캠페인 ‘2026 세이프티 컬처 위크(Safety Culture Week)’를 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 행사에는 고용노동부와 한국산업안전보건공단, 과천시보건소, 기아오토랜드광명, 9개 상생협력사 등에서 159명이 참여했다.

올해 행사는 기존 하루 일정에서 6일간으로 확대하고, 지역주민과 경마고객, 임직원, 협력사 근로자 등 참여 대상별 특성을 반영한 맞춤형 프로그램으로 꾸며졌다.

시민과 경마고객을 대상으로는 가상현실(VR) 추락·끼임 사고 체험과 소화기·소화전 사용법 교육, 심폐소생술 실습 등이 진행됐다.

산업재해 예방 정책 홍보와 건강증진 프로그램도 마련됐으며, 경마방송과 경마 정보지를 통해 전국 경마장 방문객에게 안전문화 실천의 중요성을 알렸다.

임직원과 협력사 근로자를 위한 프로그램도 운영됐다. 참가자들은 안전골든벨을 통해 작업중지제도와 위험성평가 등 현장 안전수칙을 익혔으며, 안전한국훈련과 연계한 심폐소생술 실습에도 참여했다.

우희종 한국마사회장은 ‘CEO 안전 하이파이브’ 행사에 참여해 직원들을 격려하고 현장의 안전 관련 의견을 청취했다.

하재무 한국마사회 안전관리단장은 “안전은 지식에 머무르지 않고 일상 속 실천으로 이어져야 한다”며 “앞으로도 지역사회와 협력사와 함께 안전문화를 확산하고 세이프티 컬처 위크를 대표적인 안전문화 행사로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

□마사회 유준동 도핑검사소장, 경찰청장 감사장 수상

한국마사회 도핑검사소 유준동 소장이 경찰공무원 채용 체력시험 도핑검사 업무에 기여한 공로로 제81주년 경찰의 날 기념 경찰청장 감사장을 수상했다.

▲한국마사회 유준동 도핑검사소장(왼쪽)이 경찰청장 감사장을 받고 있다. ⓒ한국마사회

마사회는 경마의 공정성 확보를 위해 축적한 정밀 분석 기술과 전문 역량을 경찰공무원 채용 체력시험 도핑검사에도 활용하고 있다.

도핑검사소는 응시자의 금지약물 사용 여부를 검사해 약물로 인한 부당한 신체 능력 향상을 방지하고 공정한 채용 환경 조성에 기여해 왔다.

이번 수상은 한국마사회의 도핑검사 전문성과 검사 인프라가 경마산업을 넘어 공공 분야에서도 활용 가치를 인정받았다는 점에서 의미가 있다.

유준동 소장은 “앞으로도 체계적인 검사 시스템과 전문 인력을 바탕으로 경찰공무원 채용시험의 공정성을 높이고 다양한 공공 분야에서 전문성을 발휘할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.