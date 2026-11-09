인천시, 어촌뉴딜3.0 공모 2곳 선정…국비 140억원 확보

인천광역시가 해양수산부 주관 ‘2027년 어촌뉴딜3.0사업’ 공모에서 강화군 분오리·미루지항과 옹진군 도우·소야리항 등 2곳이 선정돼 국비 140억 원을 확보했다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 소멸 위기에 놓인 어촌·어항의 정주 여건을 개선하고 어업 기반시설을 확충해 지역에 활력을 불어넣기 위한 정부 공모사업이다.

▲강화군 분오리·미루지항 어촌뉴딜 3.0 사업지 선정 ⓒ인천광역시

선정된 2개소에는 개소당 최대 100억 원이 투입되며, 내년 기본계획 수립을 시작으로 단계별 절차를 거쳐 2030년 준공될 예정이다.

강화군 분오리·미루지항에는 어촌스테이션과 세족장, 부잔교, 공동작업장 등이 조성된다. 옹진군 도우·소야리항에는 어촌스테이션을 비롯해 마을 진입도로 확장, 덕적 소야교 보행환경 정비, 물양장 매립 및 선착장 정비 등이 추진된다.

▲옹진군 도우·소야리항 어촌뉴딜 3.0 사업지 선정 ⓒ인천광역시

시는 이번 사업을 통해 노후 어항시설을 정비하고 주민 정주 여건과 어업 생산성을 개선해 어촌 소득 증대와 지역경제 활성화를 도모할 계획이다.

김익중 시 농수산식품국장은 “기본계획 수립 단계부터 주민 의견을 적극 반영해 사업을 차질 없이 추진하고, 주민들이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 어촌에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 말했다.