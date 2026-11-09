조민경 인천시의원 “전력자급률 높은 인천, 산업용 전기요금 우대해야”

인천광역시의 전력자급률이 서울보다 16배 이상 높은데도 산업용 지역 전기요금제에서 서울 북부와 동일한 권역으로 분류돼 상대적으로 적은 요금 인하 혜택을 받도록 설계된 데 대해 인천시의 적극적인 대응이 필요하다는 지적이 나왔다.

9일 인천시의회에 따르면 산업경제위원회 소속 조민경 의원(더불어민주당·연수구4)은 이날 인천시 경제국 행정사무감사에서 산업용 지역 전기요금제와 지방우대지수의 인천 지역 분류 문제를 지적하고, 경제국의 대응 실태를 집중 점검했다.

▲조민경 인천시의원 ⓒ인천광역시의회

2024년 기준 인천의 전력자급률은 191.5%로 서울(11.6%)의 약 16.5배에 달한다. 그러나 정부가 공개한 산업용 지역 전기요금제 설계안에서는 인천을 서울 북부 등과 같은 수도권 북부 권역으로 분류해 kWh당 6~10원의 요금 인하를 제시했다. 이는 중부권(10~15원), 남부권(13~18원)보다 낮은 수준이다.

조 의원은 인천의 높은 전력 생산 기여도가 요금 산정에 충분히 반영되지 않았다며, 인천상공회의소가 정부에 건의한 별도 요금권역 설정과 kWh당 2~3원의 추가 인하 요구가 실제 정책에 반영될 수 있도록 시가 적극적으로 나서야 한다고 강조했다.

지방우대지수에서도 인천 9개 구가 서울 전역과 동일한 1권역으로 분류된 점을 문제 삼았다. 인천의 가구당 경상소득이 6335만 원으로 서울(8164만 원)보다 낮고, 10명 미만 사업체 비중도 94.4%에 달하는 만큼 지역 경제 여건을 반영한 권역 재조정이 필요하다는 주장이다.

조 의원은 경제국에 정부 의견 제출 및 회신 자료 공개와 인천 제조업체의 전력사용량 및 추가 요금 인하에 따른 경제적 효과 분석, 관계부서 공동 대응계획 마련 등을 요구했다.

조 의원은 “전기요금은 제조업체의 생산원가와 직결되는 문제”라며 “인천 기업의 경쟁력을 지키기 위해 경제국이 구체적인 경제적 효과를 분석하고 정부와 적극적으로 협의해야 한다”고 말했다.