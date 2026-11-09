이연주 인천시의원, 인천문화재단 대표 사업 이해도·운영 역량 질타

인천광역시의회 문화복지위원회 이연주 의원(더불어민주당·남동구5)이 인천문화재단 행정사무감사에서 핵심 사업에 대한 대표이사의 이해 부족과 사업 운영의 미흡함을 지적하며 재단의 운영 역량에 의문을 제기했다.

9일 인천시의회에 따르면 이 의원은 이날 열린 제314회 제2차 정례회 인천문화재단 행정사무감사에서 예술창작 일반지원·집중지원·생애지원 등 주요 사업의 지원 대상과 운영 방식, 내년도 사업계획 등을 집중적으로 점검했다.

▲이연주 인천시의원 ⓒ인천광역시의회

특히 예술창작 일반지원사업의 경우 신청 건수가 지난해 701건에서 올해 894건으로 증가했지만, 선정 건수는 168건에서 175건으로 소폭 늘어 선정률이 24.0%에서 19.6%로 하락했다며 창작 수요 증가에 대한 재단의 대응책 마련을 요구했다.

또한 K-Art 청년 창작자 지원사업의 지원 대상에 대한 기존 답변이 실제 공고 내용과 달랐던 점과 재공연·유통 지원사업의 선정작 및 추진 현황, 공연장 상주단체 사업예산이 내년도 5억2천만 원에서 2억6천만 원으로 줄어든 이유 등에 대해서도 구체적인 설명을 요구했다.

이 의원은 “핵심 사업의 지원 대상과 운영 내용을 명확히 설명하지 못한다면 어떤 근거로 사업성과와 예산의 적정성을 판단해 왔는지 묻지 않을 수 없다”며 재단 대표이사의 사업 이해도와 운영 역량을 비판했다.

이어 “오늘 질의응답에서 느낀 먹구름 같은 답답함이 지금 인천 문화예술의 날씨 같다”며 재단의 운영 개선과 실질적인 대책 마련을 촉구했다.