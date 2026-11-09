인천시, 2028년 G20 정상회의 유치 본격화…민·관 협력체계 가동

인천광역시가 2028년 G20 정상회의 유치를 위한 본격적인 활동에 나섰다. 국제공항과 항만, 국제회의 인프라 등 도시 경쟁력을 앞세워 글로벌 관문 도시로서의 위상을 높이겠다는 구상이다.

인천시는 9일 시청 장미홀에서 ‘2028 G20 정상회의 인천 유치위원회’ 위촉식을 열고 정상회의 유치를 위한 민·관 협력체계를 가동했다고 밝혔다.

▲‘2028 G20 정상회의 인천 유치위원회’ 위촉식 ⓒ인천광역시

유치위원회는 국회 외교통일위원회 소속 맹성규 국회의원이 위원장을 맡았으며, 정치·경제·산업·국제교류·외교·마이스(MICE) 분야 주요 인사 25명이 참여한다. 이들은 개최도시가 확정될 때까지 유치 전략 수립과 대외 협력, 유치 활동 자문 등을 담당한다.

시는 1883년 제물포항 개항 이후 대한민국의 근대화와 경제성장을 이끌어 온 국제 교류의 관문이라는 점을 유치 경쟁력으로 내세우고 있다.

특히 인천국제공항과 항만을 비롯해 송도국제도시의 국제업무 인프라와 대규모 회의·숙박시설을 갖추고 있으며, 인천아시안게임과 아시아개발은행(ADB) 연차총회, 아시아태평양경제협력체(APEC) 장관회의 등 국제행사를 성공적으로 개최한 경험도 보유하고 있다.

시는 앞으로 유치위원회를 중심으로 시민 공감대 확산에 나서는 한편, 중앙정부와 관계기관, 국제기구를 대상으로 다각적인 유치 활동을 펼칠 계획이다.

박찬대 시장은 “인천은 대한민국과 세계를 연결하며 성장해 온 도시로, 이제는 그동안 축적한 역량과 가치를 세계 무대에 증명할 때”라며 “유치위원회를 중심으로 각계각층의 역량을 모으고 정부 및 관계기관과 긴밀히 협력해 G20 정상회의를 반드시 인천에 유치하겠다”고 말했다.