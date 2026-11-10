인천 음악인 한자리에…지역음악창작소 교류공연 21일 개최

인천광역시가 지역 음악인들의 창작 성과를 공유하고 지역 대중음악 생태계 활성화를 위한 교류의 장을 마련한다고 10일 밝혔다.

인천시가 주최하고 인천음악창작소가 주관하는 지역음악창작소 교류기획공연 ‘인천’이 오는 21일 오후 3시 인천아트플랫폼 C동 공연장에서 열린다.

▲지역음악창작소 교류기획공연 ‘인천’ 포스터 ⓒ인천광역시

이번 공연은 인천을 비롯해 강원·충주·마포 등 4개 지역 음악창작소가 협력해 마련했다. 힙합과 일렉트로닉, 국악 크로스오버, 록 등 다양한 장르의 음악인들이 참여해 지역별 음악적 색채와 창작 역량을 선보인다.

무대에는 한국 힙합 1세대 대표 그룹 가리온을 비롯해 신코, 정강이, 일갓, 조이풀스 등 5개 팀이 오른다. 이들은 2026년 지역음악창작소 음반제작 지원사업을 통해 제작한 창작물을 관객들에게 선보일 예정이다.

인천음악창작소의 음반제작 지원사업은 지역에서 활동하는 음악인을 대상으로 레코딩과 믹싱, 마스터링, 프로듀싱 등 음반 제작 전반을 지원하는 프로그램이다. 신인 음악인의 첫 싱글부터 EP와 정규앨범 제작까지 성장 단계에 맞춘 창작 기회를 제공하고 있다.

윤미정 시 예술정책과장은 “지역 음악인들이 창작 역량을 키우고 그 성과를 음반과 무대를 통해 대중과 공유할 수 있도록 다양한 지원을 이어가고 있다”며 “앞으로도 역량 있는 지역 음악인을 발굴·육성해 지역 대중음악 생태계 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.

이번 공연은 전석 무료로 진행되며, 공연 일정과 예매 관련 자세한 사항은 인천음악창작소 공식 누리집과 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.