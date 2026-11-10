인천시, 내년 청년정책 확대…진로탐색부터 취업·주거까지 지원

인천광역시가 민선 9기 핵심 공약인 임기 내 평균 연봉 5000만 원 실현과 청년이 머물며 성장하는 도시 조성을 위해 내년부터 청년의 삶 전반을 아우르는 지원정책을 확대한다고 10일 밝혔다.

진로탐색과 취업 지원은 물론 자산형성과 주거안정까지 연계해 청년의 경제적 자립과 지역 정착을 돕는다는 계획이다.

▲박찬대 인천광역시장이 지난 9월 19일 상상플랫폼에서 열린 '2026 인천 청년의날 기념행사'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ인천광역시

우선 진로를 정하지 못했거나 구직활동을 중단한 청년을 위한 ‘인천 청년 미래찾기 시범사업’을 새롭게 추진한다. 청년 50명을 대상으로 자기이해와 진로탐색 프로그램, 자기주도 프로젝트 등을 운영하고, 구직단념 및 자립준비 청년 240명에게는 청년도전지원사업을 통해 상담과 맞춤형 프로그램, 참여수당 등을 제공한다.

취업준비 청년 300명을 대상으로 인공지능(AI) 모의면접과 컨설팅을 지원하는 사업도 도입한다. 청년공간 유유기지에 전용공간을 조성하고 면접역량 강화 프로그램을 운영할 예정이다.

미래산업 분야 일자리 연계도 강화한다. ‘인천 청년도약기지’를 통해 미취업 청년 80명에게 3개월간 직무교육을 제공하고, 이후 3개월간 기업 인턴십을 연계한다. 인하대와 인천대 등 4개 대학의 대학일자리플러스센터를 통해 연간 5만 명 규모의 진로·취업 지원도 이어간다.

취업 준비에 따른 경제적 부담을 줄이기 위해 미취업 청년 360명에게 월 50만 원씩 최대 6개월간 드림체크카드를 지원하고, 청년 5000명에게 어학시험과 자격증 응시료를 연 최대 10만 원까지 지원한다. 면접복장 무료대여 사업과 함께 저소득 청년 100명을 대상으로 운전면허 교육비를 최대 50만 원까지 지원하는 사업도 새롭게 추진한다.

취업 이후 자산형성과 주거안정을 위한 지원도 마련한다. ‘드림For청년통장’ 신규 지원 대상 300명을 선정해 청년이 3년간 매월 10만 원을 적립하면 시가 같은 금액을 지원해 총 720만 원의 목돈을 마련할 수 있도록 돕는다. 부모와 별도로 거주하는 18~39세 무주택 청년에게는 월 최대 20만 원의 월세를 최대 24개월간 지원한다.

다른 시·도에서 인천으로 전입한 청년 1인가구 1000명에게는 5만 원 상당의 웰컴키트를 제공해 지역사회 적응을 지원한다.

청년의 정책 참여 기회도 확대한다. 약 80명 규모의 인천청년정책네트워크를 운영해 청년들이 생활 속 문제를 발굴하고 정책을 제안할 수 있도록 지원한다. 청년재단 설립을 위한 행정절차와 청년기금 조성 방안도 마련하고, 청년정책 구독 서비스와 개인별 맞춤형 정책정보 제공 기능을 강화할 계획이다.

시는 내년을 민선 9기 청년정책의 실행 기반을 다지는 해로 삼고, 청년들이 지역에서 일하고 경제적으로 자립하며 안정적으로 정착할 수 있도록 지원체계를 구축해 나갈 방침이다.

박찬대 시장은 “평균 연봉 5000만 원이라는 목표는 인천에서 일하는 시민들이 더 나은 소득과 삶의 기회를 누릴 수 있도록 하겠다는 약속”이라며 “좋은 일자리를 만드는 것부터 청년들의 경제적 자립과 안정적인 정착에 필요한 지원까지 촘촘히 갖춰 청년들이 인천에서 미래를 설계할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 말했다.