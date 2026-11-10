인천시, 생활밀착형 다중이용시설 다회용기 보급 확대

인천광역시가 스포츠시설을 중심으로 추진해 온 다회용기 보급 사업을 전통시장과 캠핑장, 장례식장 등 시민 생활과 밀접한 다중이용시설로 확대하며 친환경 자원순환 문화 확산에 나선다.

인천시는 1회용품 사용을 줄이고 일상 속 자원순환 실천을 확대하기 위해 추진 중인 ‘생활밀착형 다중이용시설 다회용기 보급 사업’의 이용 활성화를 위한 홍보를 강화한다고 10일 밝혔다.

▲문학경기장서 사용 중인 다회용기 ⓒ인천광역시

시는 앞서 지역 내 야구장과 축구장 등 대규모 스포츠시설에 다회용기 43만8000개를 보급해 관람객들의 호응을 얻었다. 이를 바탕으로 지난 7월부터 송도스포츠파크 캠핑장과 신포국제시장, 인하대병원 장례식장 등 3곳으로 사업을 확대해 다회용기 38만개 추가 보급을 추진하고 있다.

시설별 특성에 맞춘 다회용기 이용 환경도 조성하고 있다. 송도스포츠파크 캠핑장에서는 친환경 캠핑문화를 확산하고, 인하대병원 장례식장에서는 유족과 조문객의 편의를 높이면서 1회용품 사용을 줄이는 데 중점을 두고 있다.

신포국제시장에서는 다회용기와 전용 취식 공간을 연계해 운영한다. 방문객이 다회용기 사용 매장에서 음식을 구매한 뒤 전용 공간에서 식사하고, 사용한 용기를 수거함에 반납하는 방식이다.

시민 참여를 확대하기 위한 특별 이벤트도 마련했다. 오는 13일부터 22일까지 신포국제시장 다회용기 사용 매장에서 1만 원 이상 구매하고 전용 취식 공간에서 다회용기를 이용하면 인천 스마트관광 앱 ‘인천e지’를 통해 3천 원 상당의 바우처를 받을 수 있다. 단, 바우처는 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

최명환 시 자원순환정책과장은 “야구장과 축구장에서 시작된 다회용기 보급 성과가 시민들의 발길이 잦은 생활밀착형 다중이용시설로 확산되길 바란다”며 “더 많은 시민이 다회용기 사용의 편리함을 경험하고 친환경 소비문화가 정착하기를 기대한다”고 말했다.