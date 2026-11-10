인천 대표 관광기념품 7점 선정…백령도 까나리어간장 대상

인천의 역사와 문화, 지역 특산물 등 고유한 매력을 담은 대표 관광기념품 7점이 선정됐다.

인천광역시와 인천광역시관광협회는 지역의 독창성을 살린 관광기념품을 발굴하기 위한 공모전을 통해 대상 1점, 최우수상 1점, 우수상 1점, 장려상 4점 등 총 7점의 수상작을 확정했다고 10일 밝혔다.

▲백령도 까나리어간장 ⓒ인천광역시

이번 공모전에는 인천의 역사·문화와 도시브랜드, 지역 특산물 등을 활용한 공예품과 가공식품, 체험형 관광키트 등 다양한 상용화 제품이 출품됐다. 전문가 심사를 통해 지역성, 상품성, 디자인 등을 종합적으로 평가했다.

대상은 어니스트케이푸드㈜의 ‘백령도 까나리어간장(해물맛)’이 차지했다. 백령도 특산물인 까나리젓갈을 활용해 해물맛 어간장으로 재해석한 제품으로, 지역성과 상품성을 인정받았다.

최우수상은 ㈜와이코리아의 ‘강화 보물 참 팔찌’, 우수상은 미디어캡슐의 ‘아이러브 인천(인천명소 그래피티 손수건 만들기 체험키트)’이 각각 선정됐다.

장려상에는 낭만아트교육연구소의 ‘제물포, 시간을 품다’, 수연화의 ‘인천MAP 피크닉매트’, 크래프트싸리재의 ‘일월오봉도 호패’, ㈔서해문화의 ‘인천 3D 스토리 컬렉션’이 이름을 올렸다.

시는 수상작의 상품화와 판로 확대를 위해 대상 300만 원, 최우수상 200만 원, 우수상 100만 원, 장려상 각 50만 원의 상금과 상장을 수여한다. 인천관광안내소 등 주요 관광 거점에서 상품 전시와 입점 판매도 지원할 계획이다.

시상식은 오는 26일 열리는 ‘2026년 인천 관광인의 날’ 행사에서 진행된다.

김영신 시 국제협력국장은 “이번에 선정된 관광기념품들이 인천의 참신한 매력과 개성을 널리 알리고 국내외 관광객들에게 오래도록 기억에 남는 특별한 추억이 되기를 바란다”며 “인천의 매력과 이야기를 담은 관광기념품이 실질적인 관광 활성화로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.