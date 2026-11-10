인천 대표 관광기념품 7점 선정…백령도 까나리어간장 대상

인천의 역사와 문화, 지역 특산물 등 고유한 매력을 담은 대표 관광기념품 7점이 선정됐다.
인천광역시와 인천광역시관광협회는 지역의 독창성을 살린 관광기념품을 발굴하기 위한 공모전을 통해 대상 1점, 최우수상 1점, 우수상 1점, 장려상 4점 등 총 7점의 수상작을 확정했다고 10일 밝혔다.
이번 공모전에는 인천의 역사·문화와 도시브랜드, 지역 특산물 등을 활용한 공예품과 가공식품, 체험형 관광키트 등 다양한 상용화 제품이 출품됐다. 전문가 심사를 통해 지역성, 상품성, 디자인 등을 종합적으로 평가했다.
대상은 어니스트케이푸드㈜의 ‘백령도 까나리어간장(해물맛)’이 차지했다. 백령도 특산물인 까나리젓갈을 활용해 해물맛 어간장으로 재해석한 제품으로, 지역성과 상품성을 인정받았다.
최우수상은 ㈜와이코리아의 ‘강화 보물 참 팔찌’, 우수상은 미디어캡슐의 ‘아이러브 인천(인천명소 그래피티 손수건 만들기 체험키트)’이 각각 선정됐다.
장려상에는 낭만아트교육연구소의 ‘제물포, 시간을 품다’, 수연화의 ‘인천MAP 피크닉매트’, 크래프트싸리재의 ‘일월오봉도 호패’, ㈔서해문화의 ‘인천 3D 스토리 컬렉션’이 이름을 올렸다.
시는 수상작의 상품화와 판로 확대를 위해 대상 300만 원, 최우수상 200만 원, 우수상 100만 원, 장려상 각 50만 원의 상금과 상장을 수여한다. 인천관광안내소 등 주요 관광 거점에서 상품 전시와 입점 판매도 지원할 계획이다.
시상식은 오는 26일 열리는 ‘2026년 인천 관광인의 날’ 행사에서 진행된다.
김영신 시 국제협력국장은 “이번에 선정된 관광기념품들이 인천의 참신한 매력과 개성을 널리 알리고 국내외 관광객들에게 오래도록 기억에 남는 특별한 추억이 되기를 바란다”며 “인천의 매력과 이야기를 담은 관광기념품이 실질적인 관광 활성화로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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