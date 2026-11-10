안양시, 하반기 적극행정 우수공무원·공공기관 직원 14건 선정

경기 안양시가 창의적인 아이디어와 적극적인 업무 추진으로 시민 편익과 행정 효율을 높인 공무원 및 공공기관 우수직원을 선정했다.

안양시는 적극적으로 일하는 공직문화 조성을 위해 ‘2026년 하반기 적극행정 우수공무원 및 공공기관 우수직원’을 선발했다고 10일 밝혔다.

▲안양시청 전경 ⓒ안양시

이번 선발에는 공무원 22건, 공공기관 8건 등 총 30건의 사례가 접수됐으며, 시민·직원 설문조사와 실무심사를 거쳐 14건이 본선에 진출했다. 이후 적극행정위원회 최종 심사를 통해 수상자를 확정했다.

공무원 개인 부문 최우수상은 비산포일 통합정수장 현대화 사업에서 굴착 부산물을 매각 가능한 공유재산으로 전환해 총 5억3779만 원의 재정 효과를 거둔 박종진 수도시설과 주무관이 받았다.

우수상에는 노후주택 지반침하 정비로 대형사고를 예방한 김태완 하수과 팀장과 비예산으로 지적기준점 관리시스템 ‘지포인트(JI:POINT)’를 구축한 이성욱 만안구 민원봉사과 주무관이 선정됐다. 장려상은 통학로 위험 문제 해결, 인공지능(AI) 선도도시 조성, 감리비 절감 등의 성과를 거둔 직원들에게 돌아갔다.

공무원 팀 부문 최우수상은 민관 협력을 통해 주거취약계층의 공공임대주택 입주를 지원하고 지속적인 지원체계를 마련한 주택과 주거복지팀이 수상했다. 우수상은 생활체육시설을 조성한 체육과 생활체육팀·체육시설팀, 장려상은 생성형 AI 구독서비스를 도입한 AI정책과 AI플랫폼팀이 차지했다.

공공기관 개인 부문에서는 안양농수산물도매시장 인근 캠핑카 주차장의 노후 관리동을 철거하고 주차면을 늘려 유지관리 비용 1억 원 이상을 절감하고 연간 5321만 원의 수입 창출 기반을 마련한 이효성 안양도시공사 과장이 최우수상을 받았다.

우수상은 지역과 연계한 안양형 진로교육 생태계를 구축한 신유민 안양시인재육성재단 주임에게, 장려상은 새물공원 파크골프장 온라인 예약 시스템을 도입한 김혜란 안양도시공사 과장에게 돌아갔다.

공공기관 팀 부문에서는 AI 기반 고장 패턴 분석과 실시간 무선 관제로 가로보안등 관리체계를 개선한 안양도시공사 가로보안등팀이 우수상을, 종량제 판매소 최신 정보를 제공하는 지도를 개선한 종량제팀이 장려상을 수상했다.

선정된 적극행정 우수공무원에게는 인사가점과 성과상여금 최고등급, 포상금 등의 인센티브가 제공되며, 공공기관 우수직원에게는 안양시장 상장이 수여된다.

최대호 시장은 “적극행정은 기존 관행을 넘어 더 나은 해결책을 찾으려는 공직자의 고민과 실천에서 시작된다”며 “공무원과 공공기관 직원들이 창의적으로 도전하고 적극적으로 일할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.