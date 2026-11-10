인천시, 초등방학 틈새돌봄 확대…내년 74개 시설 참여

인천광역시가 방학 기간 초등학생의 돌봄과 식사 공백을 줄이기 위해 2027년 '초등방학 틈새돌봄' 사업을 확대 운영한다.고 10일 밝혔다

초등방학 틈새돌봄은 학교 돌봄이 제공되지 않는 방학 기간 다함께돌봄센터와 지역아동센터 등 지역 내 마을돌봄시설을 활용해 초등학생에게 돌봄과 점심·저녁 식사, 간식을 지원하는 사업이다. 맞벌이 가정 등의 양육 부담을 덜고 아동에게 안전한 보호와 안정적인 식사를 제공하기 위해 올해 처음 도입됐다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

인천시는 올해 여름방학 기간 6개 군·구 35개 시설에서 아동 914명을 지원했다. 이어 2027년 사업 참여기관 수요조사에서는 10개 군·구 74개 시설이 참여 의사를 밝혀 사업 확대 기반을 마련했다.

참여 시설은 운영 유형에 따라 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 또는 오전 11시부터 오후 8시까지 돌봄 서비스를 제공한다. 운영시간에 맞춰 급식과 간식도 지원해 보호자의 근무시간과 자녀의 돌봄시간이 맞지 않아 발생하는 공백을 줄일 계획이다.

시는 앞으로 참여기관과 지원 규모를 지속적으로 확대해 맞벌이·한부모 가정 등 방학 중 돌봄이 필요한 가정의 양육 부담을 덜고 지역사회 중심의 공공 돌봄체계를 강화할 방침이다.

김경선 시 여성가족국장은 “초등방학 틈새돌봄은 방학 때마다 반복되는 돌봄 공백을 완화하기 위한 꼭 필요한 사업”이라며 “더 많은 아동과 가정이 혜택을 체감할 수 있도록 참여기관 확대와 제도 보완에 힘쓰겠다”고 말했다.