인천시의회, AI 활용 행정혁신·시민체감형 서비스 확대 방안 제시

인천광역시의회가 인공지능(AI)을 활용한 행정 효율화와 시민이 체감할 수 있는 공공서비스 확대를 위한 인천형 행정혁신 방안을 제시했다.

인천시의회 의원연구단체인 ‘인천 AI 행정혁신연구회’는 최근 시의회 문화복지위원회 회의실에서 ‘인공지능을 활용한 인천형 행정혁신 및 시민체감형 정책 발굴 연구’ 정책연구용역 최종보고회를 개최했다고 10일 밝혔다.

▲‘인공지능을 활용한 인천형 행정혁신 및 시민체감형 정책 발굴 연구’ 용역 최종 보고회 참석자들 기념촬영 ⓒ인천광역시의회

이날 보고회에는 이범석 대표의원을 비롯해 이강구·이미옥·신영희 의원과 연구진 등이 참석해 연구 결과를 공유하고 실제 행정현장에 적용할 수 있는 정책과제를 논의했다.

이번 연구는 인천시와 군·구에서 추진 중인 AI·빅데이터 사업을 분석하고, 개별 사업을 시민이 체감할 수 있는 공공서비스로 연결하기 위한 공통 운영체계와 제도적 기반을 마련하는 데 초점을 맞췄다.

연구진은 행정업무 효율성 향상과 시민의 공공서비스 접근성 개선, 공공기관의 책임성 강화를 주요 정책목표로 제시했다.

구체적으로 문서·법령 검색과 회의록 요약, 민원 분류, 답변 및 보고서 초안 작성 등 담당자가 결과를 검증할 수 있는 업무부터 AI 적용을 확대하는 방안을 제안했다. 복지·의료·안전 분야는 서비스 특성을 고려한 별도의 검증체계를 마련해야 한다고 강조했다.

시민체감형 정책과제로는 송도지역 교통 연결과 생활행정 접근성 개선이 제시됐다. 정류장별 수요와 운행자료를 활용한 배차·환승 지원을 비롯해 다국어 민원 안내와 담당기관 연결 등을 우선 검토할 필요가 있다는 분석이다.

다문화교육 분야에서는 교원의 반복적인 행정업무를 줄이고 학생과 보호자의 교육서비스 접근성을 높이기 위한 다국어 안내와 쉬운 한국어 교육자료 지원, 학교별 수요에 따른 인력·예산 배분 방안 등이 제안됐다.

아울러 연구진은 AI 공공서비스의 기획부터 실증·검증, 운영까지 전문적으로 지원하는 조직 대안으로 ‘인천 AI 재단’ 설립 방향도 제시했다. 다만 기존 기관의 전담기능 강화 방안과 비교해 공공서비스 수요와 비용·편익, 재정 지속가능성 등을 종합적으로 검토한 뒤 설립 여부를 판단해야 한다는 의견을 덧붙였다.

참석 의원들은 연구 결과를 바탕으로 행정현장 적용 가능성과 제도적 보완사항을 점검하고, 향후 관련 조례 제·개정과 예산 심사, 정책 제안 등 의정활동에 연구성과를 반영하는 방안을 논의했다.

이범석 대표의원은 “인천은 이미 교통과 복지·돌봄, 관광, 민원 등 여러 분야에서 AI를 활용하고 있는 만큼, 이제는 개별 사업을 넘어 인천 전체의 행정혁신으로 연결할 수 있는 체계를 만드는 것이 중요하다”며 “AI 기술 도입 자체보다 시민의 불편을 줄이고 행정의 효율성을 실제로 높이는 데 초점을 맞춰야 한다”고 말했다.

이어 “연구에서 제시된 시민체감형 서비스와 제도개선 과제를 면밀히 검토하고, 실행 가능한 내용은 조례와 예산, 정책 제안 등 후속 의정활동으로 이어가겠다”고 밝혔다.