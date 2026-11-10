과천시, 지식정보타운 공공도서관 명칭 22일까지 시민 공모

경기 과천시가 지식정보타운에 새롭게 들어설 공공도서관의 이름을 시민과 함께 정한다.

과천시는 오는 22일까지 14일간 '과천지식정보타운 도서관 명칭 시민 공모'를 진행한다고 10일 밝혔다. 이번 공모는 지식정보타운의 지역적 특성과 도서관의 정체성을 담은 참신하고 상징적인 명칭을 발굴하고, 도서관 건립에 대한 시민들의 관심과 참여를 높이기 위해 마련됐다.

▲지식정보타운 공공도서관 조감도 ⓒ과천시

공모 대상 도서관은 과천시 갈현동 221번지에 연면적 7555.81㎡, 지하 1층~지상 3층 규모로 조성된다. 유아·어린이 열람실과 북카페, 다목적 강당, 어린이 영어 체험장, 청년 문화공간 등을 갖춘 복합문화공간으로 운영될 예정이다.

공모에는 과천시 도서관에 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있다. 지식정보타운의 특성과 도서관의 미래 비전을 반영하면서도 누구나 쉽게 기억하고 부를 수 있는 친근하고 창의적인 명칭을 제안하면 된다.

참여를 희망하는 시민은 네이버 폼을 통해 온라인으로 신청하거나 과천시정보과학도서관 4층 사무실을 방문해 신청서를 제출하면 된다. 제안 명칭과 의미, 제안 배경을 작성해야 하며 1인당 1건만 응모할 수 있다.

시는 내부 검토와 도서관 운영위원회 심사를 거쳐 후보 3~5개를 선정한 뒤 시민 선호도 조사를 통해 최종 명칭을 결정할 계획이다. 결과는 다음 달 31일 과천시와 도서관 누리집을 통해 발표한다.

참여자 중 무작위 추첨을 통해 최대 200명에게 5000원 상당의 모바일 상품권도 지급한다. 당첨자는 명칭 선정 여부와 관계없이 선정하며, 상품권은 다음 달 중 개별 발송할 예정이다.

공모 관련 자세한 사항은 과천시정보과학도서관 누리집에서 확인할 수 있으며, 문의는 도서관운영팀으로 하면 된다.