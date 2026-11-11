인천시, COP31서 국제세미나 개최…2045 탄소중립 비전 제시

인천광역시가 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에서 국제세미나를 열고 글로벌 기후위기 대응 선도 도시로서의 위상 강화에 나섰다. 아울러 2045년 탄소중립 실현 비전과 2028년 G20 정상회의 유치 의지도 국제사회에 알렸다.

인천시는 현지 시각 10일 튀르키예 안탈리아에서 열린 COP31 블루존 한국홍보관에서 ‘탄소중립 및 기후위기 대응에 대한 지방정부의 역할’을 주제로 국제세미나를 개최했다고 11일 밝혔다.

▲‘탄소중립 및 기후위기 대응에 대한 지방정부의 역할’ 세미나 참석자들 기념촬영 ⓒ인천광역시

이번 세미나는 인천시가 주관하고 이클레이(ICLEI) 동아시아본부와 한국사무소, 인천연구원 탄소중립연구지원센터가 참여했다. 행사에는 국내외 기후·환경 전문가와 국제기구 관계자들이 참석해 지방정부의 탄소중립 이행 전략과 국제협력 방안을 논의했다.

발표에서는 이태휴 인천연구원 책임연구원이 인천시의 탄소중립 및 기후위기 대응 전략과 추진 기반 구축 사례를 소개했다. 이어 미국 캘리포니아주 소노마 카운티의 린다 홉킨스 수퍼바이저가 도시 차원의 기후정책 사례를 발표했으며, 벤자민 잔스 GCoM 연구·혁신부서장은 데이터 기반 도시 기후정책의 중요성을 강조했다. 손봉희 이클레이 한국사무소 부소장은 지속가능한 발전을 위한 도시 간 네트워크의 필요성을 제시했다.

토론에서는 김승현 국가기후위기대응위원회 기후적응정책국 과장이 중앙정부와 지방정부 간 협력체계 구축을 강조하며 기후위기 시대 지방정부의 역할과 거버넌스 방향을 논의했다.

인천시는 국가 탄소중립 목표인 2050년보다 5년 앞선 2045년 탄소중립 실현을 목표로 영흥화력발전소의 청정에너지 전환과 기후대응기금 조성 등 다양한 정책을 추진하고 있다.

문진 시 기후행동실천과장은 “인천은 국가 목표보다 5년 빠른 2045년 탄소중립 실현을 목표로 혁신 정책을 추진하고 있다”며 “앞으로도 300만 시민과 함께 기후위기 대응을 위한 구체적인 이행 과제들을 차질 없이 실천해 나가겠다”고 말했다.

이와 함께 시는 세미나 참석자들에게 2028년 G20 정상회의 유치에 대한 국제사회의 관심과 지지도 요청했다. 대한민국의 관문 도시이자 녹색기후기금(GCF) 본부가 자리한 기후 선도 도시로서 국제회의 개최 역량을 알리고 유치 공감대를 확산한다는 취지다.

시는 이번 COP31 국제세미나를 계기로 기후위기 대응을 위한 국제협력을 강화하고, 2045 탄소중립 비전과 2028년 G20 정상회의 유치 활동을 국제무대에서 적극 이어갈 방침이다.