인천시립박물관, 개관 80주년 기념 도서 2종 발간

인천시립박물관이 개관 80주년을 맞아 박물관 소장 유물의 가치를 쉽고 흥미롭게 소개하는 도서 2종을 발간했다.

인천시립박물관은 어린이 그림책 '보물 속으로 퐁당'과 소장 유물 소개 도서 '큐레이터들의 수다'를 펴냈다고 11일 밝혔다. 이번에 발간한 도서는 어린이와 성인 등 독자층의 특성을 고려해 박물관 소장 유물을 다양한 방식으로 소개한 것이 특징이다.

▲인천시립박물관 개관 80주년 기념 도서 2종 ⓒ인천시립박물관

어린이 그림책 '보물 속으로 퐁당'은 자개 사슴 ‘반짝이’의 모험을 통해 전통 유물과 문양의 의미를 자연스럽게 접할 수 있도록 구성했다. 깊은 밤 나전함에 장식된 자개 사슴 반짝이가 깨어나 용항아리 속 용, 책거리도 속 거북, 잉어무늬 대반 속 잉어 등 유물에 담긴 9가지 동물을 만나 잃어버린 자개 조각을 찾아가는 이야기다.

이 과정에서 용의 수호, 거북의 지혜, 잉어의 끈기 등 전통 문양에 담긴 상징과 의미를 배울 수 있다. 자개 조각 스티커도 수록해 어린이들이 직접 주인공을 완성하는 체험 요소를 더했다.

성인 독자를 위한 '큐레이터들의 수다'는 박물관 전 직원이 참여해 소장 유물에 얽힌 47가지 이야기를 담았다. 발굴 3일 만에 돌무더기 아래에서 발견된 화포부터 동춘동 한 주택의 대문 위에 범게를 매달아 놓은 사연, 러시아 교과서에 실린 깃발 이야기까지 유물에 얽힌 다양한 뒷이야기를 소개한다.

두 도서는 인천 지역 박물관을 비롯해 전국 국·공립 박물관과 공공도서관, 어린이도서관, 어린이박물관 등에 배포될 예정이다.

'큐레이터들의 수다'는 인천시립박물관 홈페이지의 본관 조사연구·학술조사 메뉴에서 열람할 수 있으며, 어린이 그림책 '보물 속으로 퐁당'은 박물관 1층 카페테리아에서 구매할 수 있다.

김태익 인천시립박물관장은 “개관 80주년을 맞아 시민들이 박물관 소장 유물에 담긴 이야기를 보다 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 두 권의 책을 마련했다”며 “이번 도서가 어린이와 시민들에게 박물관과 유물을 새롭게 발견하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.