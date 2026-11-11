인천시립예술단, '2026 찾아가는 공연' 마무리…78회 공연

인천시립예술단이 올해 문화예술을 접하기 어려운 시민들을 직접 찾아가 선보인 ‘2026 찾아가는 공연’ 일정을 성공적으로 마무리했다.

인천광역시는 시립예술단 소속 교향악단·합창단·무용단·극단이 올해 총 78회의 찾아가는 공연을 진행해 누적 관객 1만6000여 명과 만났다고 11일 밝혔다.

▲인천시립교향악단 찾아가는 공연 ⓒ인천시립예술단

이번 공연은 도서·섬 지역을 비롯해 사회복지시설, 학교, 군부대, 현업기관 등 문화예술 접근성이 상대적으로 낮은 현장을 찾아 시민들에게 공연 관람 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

특히 올해는 지역과 관객 특성을 고려한 맞춤형 공연으로 호응을 얻었다. 인천시립무용단은 어르신들을 위한 ‘찾아가는 춤 한자락’과 어린이 무용극 ‘콩쥐는 신나 팥쥐는 혼나’를 선보이며 전통 무용의 아름다움과 재미를 전했다.

인천시립극단은 아동극 ‘완희와 털복숭이 괴물’을 통해 어린이들에게 용기와 지혜의 메시지를 전달했다. 인천시립교향악단과 합창단도 다양한 현장을 찾아 수준 높은 연주와 친숙한 레퍼토리로 시민들과 소통했다.

공연을 관람한 시민들의 반응도 긍정적이었다. 복지시설의 한 어르신은 평소 공연장을 찾기 어려웠지만 가까운 곳에서 우리 춤과 가락을 즐길 수 있어 행복했다고 전했다. 학교 현장에서도 아이들이 배우와 연주자를 가까이에서 만나며 문화예술을 생생하게 체험할 수 있었다는 평가가 이어졌다.

‘찾아가는 공연’은 인천시립예술단이 시민들의 생활 현장으로 직접 찾아가는 대표적인 문화나눔 사업이다. 공연장 방문이 어려운 시민들에게 수준 높은 공연을 제공해 문화예술 향유 기회를 확대하는 데 의미가 있다.

홍순미 인천문화예술회관장은 “찾아가는 공연은 시민들의 삶 가장 가까운 곳에서 예술의 가치를 나누는 뜻깊은 공공예술 활동”이라며 “앞으로도 시민들이 일상 속에서 문화예술의 즐거움을 누릴 수 있도록 더욱 내실 있는 공연을 선보이겠다”고 말했다.