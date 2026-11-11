인천시립장애인생산품판매시설, '인천꿈드래' 상표 등록

인천시립장애인생산품판매시설이 지역 장애인생산품의 브랜드 경쟁력 강화를 위해 ‘인천꿈드래’를 공식 상표로 등록했다.

인천시사회서비스원 소속 인천시립장애인생산품판매시설은 최근 지식재산처로부터 ‘인천꿈드래’ 상표 등록을 완료했다고 11일 밝혔다.

▲'인천꿈드래' 상표 ⓒ인천시사회서비스원

시립판매시설은 총 3개 상품류에 상표 등록을 신청해 제16류와 제35류 등록을 마쳤으며, 제3류는 출원공고를 거쳐 등록 절차를 진행하고 있다. 제3류의 출원공고일은 지난 10월 16일이며, 이의신청 기간은 30일이다.

등록된 제16류에는 복사·신문용지, 화장지, 가정용 비닐 쓰레기봉투, 서류봉투·파일 등이 포함된다. 제35류는 중증장애인생산품 홍보·판촉업, 우선구매촉진사업 자문업, 매매계약 대행업, 생산시설 상담업, 인식개선사업 자문업 등이다. 등록 예정인 제3류에는 물티슈와 세제, 비누 등이 포함된다.

‘인천꿈드래’는 전국 공통 장애인생산품 공동상표인 ‘꿈드래’에 지역명인 ‘인천’을 결합한 브랜드다. 지역 장애인생산품을 차별화하고 상표의 무단 사용을 방지해 브랜드 가치와 시장 경쟁력을 높이기 위해 추진됐다.

곽기성 인천시립장애인생산품판매시설장은 “현재 시립판매시설이 취급하는 제품에 ‘인천꿈드래’ 상표를 붙여 판매하고 있다”며 “더 많은 인천 장애인생산품 생산시설이 해당 브랜드를 활용하면 지역 생산품의 인지도와 경쟁력을 높이고 장애인의 경제적 자립과 복리 증진, 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.