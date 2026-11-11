안양시, 안양1번가 미래형 복합공간 개발 추진

경기 안양시가 과거 지역 대표 상업 중심지였던 안양1번가를 일자리와 주거, 여가 기능이 어우러진 미래형 복합공간으로 개발하기 위한 마스터플랜 수립에 나섰다.

안양시는 안양1번가 일원 약 7만3000㎡를 대상으로 '안양1번가 일원 융·복합개발 마스터플랜 수립 용역'을 추진하고 있다고 11일 밝혔다. 용역은 올해 8월 착수했으며 2028년 2월 완료할 예정이다.

▲안양1번가 융복합개발 배치 계획도 ⓒ안양시

이번 사업은 전자상거래와 물류산업 발달 등으로 변화한 상권 환경에 대응하고, 기존 상업 중심의 도시구조를 미래 수요에 맞게 재편하기 위해 추진된다.

시는 첨단산업 연구개발센터와 창업지원 거점, 피지컬 인공지능(AI) 실증공간 등 미래산업 관련 시설 유치를 검토하고 있다. 주거와 업무, 상업 기능을 함께 강화해 새로운 일자리와 도시 활력을 창출한다는 구상이다.

또한 철도 상부공간을 활용한 잔디광장과 시민 휴식·문화공간 조성 등 도시공간 연결성 강화 방안도 검토한다.

시는 개발 방식과 재원 조달, 사업 추진 주체 등을 종합적으로 분석하고 주민과 토지소유자, 상인 등의 의견을 수렴해 단계별 실행전략을 마련할 계획이다.

시 관계자는 “첨단산업과 주거, 상업, 문화·여가 기능이 어우러지는 새로운 성장 거점을 조성해 나가겠다”고 말했다.