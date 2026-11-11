의왕도시공사, 왕송호수 레저시설 통합패키지 운영…최대 30% 할인

경기 의왕도시공사가 왕송호수 관광객의 이용 편의를 높이고 지역 관광 활성화를 위해 레저·관광시설 통합 운영에 나섰다. 의왕스카이레일과 의왕레일바이크를 연계한 통합패키지를 통해 이용객에게 최대 30%의 할인 혜택을 제공한다.

의왕도시공사는 지난 9일 공사 사옥 미래도약실에서 의왕시, 경기의왕레일파크㈜와 왕송호수 레저·관광시설 활성화를 위한 3자 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

▲왕송호수 레저·관광시설 활성화 업무협약식 ⓒ의왕도시공사

이번 사업은 지난 3월 의왕도시공사가 추진한 '레저시설 활성화 TF'에서 제안된 것으로, 왕송호수 내 개별적으로 운영되는 레저·관광시설을 하나로 연계해 이용객 편의를 높이고 지역 관광 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.

세 기관은 그동안 실무 협의를 통해 시설별 요금 체계와 운영 방식을 검토했으며, 의왕시는 행정적 지원을 맡고 의왕도시공사와 경기의왕레일파크㈜는 발권·정산체계 구축과 시스템 연동 등을 준비했다.

이에 따라 지난 9일부터 의왕스카이레일과 의왕레일바이크를 연계한 통합패키지 운영을 시작했다. 이용객은 레일바이크 탑승 인원과 시민 여부, 주중·주말 등에 따라 차등 적용되는 할인율에 따라 두 시설을 개별 구매할 때보다 기존 요금 대비 최소 16%에서 최대 30%까지 할인받을 수 있다.

의왕도시공사는 이번 통합 운영을 시작으로 2027년에는 조류생태과학관을 추가해 왕송호수 내 3개 관광시설을 연계한 통합패키지로 확대할 계획이다.

노성화 의왕도시공사 사장은 “왕송호수는 의왕시민뿐만 아니라 인근 지역 주민들에게도 사랑받는 관광명소”라며 “통합패키지를 통해 더 많은 이용객이 왕송호수의 다양한 관광자원을 경험하고 지역경제 활성화에도 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.