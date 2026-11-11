안양시청소년재단, 2027년 청소년운영위원회 신규 위원 모집

경기 안양시청소년재단이 청소년들의 목소리를 시설 운영에 반영하고 자발적인 참여를 확대하기 위해 ‘2027년 청소년운영위원회’ 신규 위원을 모집한다.

안양시청소년재단은 청소년들이 청소년수련시설 운영과 프로그램 개선 과정에 직접 참여할 수 있도록 신규 위원 모집을 진행 중이라고 11일 밝혔다.

▲2027년 청소년운영위원회 신규 위원 모집 안내문 ⓒ안양시청소년재단

청소년운영위원회는 '청소년활동 진흥법' 제4조에 근거한 청소년 참여기구로, 청소년수련시설과 프로그램에 대한 의견을 제시하고 개선 과정에 참여해 청소년 중심의 시설 운영을 이끌어가는 역할을 한다.

재단은 산하 청소년수련시설과 함께 매년 신규 위원을 연합 모집하고 있으며, 청소년들의 참여 기회를 넓히고 현장의 목소리가 실제 시설 운영에 반영될 수 있도록 지원하고 있다.

선발된 위원들은 내년 한 해 동안 월 1회 정기회의를 비롯해 시설 및 프로그램 모니터링, 행사·프로그램 기획, 기관장 간담회, 지역사회 실천활동, 청소년 교류활동 등에 참여한다.

특히 시설 이용 과정에서 느낀 불편 사항과 개선점을 직접 제안하고, 자신의 의견이 실제 운영에 반영되는 경험을 할 수 있다. 재단은 우수 활동자 표창과 1365 자원봉사시간 인정, 소양교육 등 다양한 지원도 제공한다.

모집 대상은 안양시에 거주하거나 관내 학교에 재학 중인 만 9~24세 청소년이다. 신청은 오는 12월 31일까지 가능하며, 모집 포스터의 QR코드를 통해 온라인 신청서를 작성하면 된다.

안병일 안양시청소년재단 대표이사는 “청소년운영위원회는 청소년이 자신의 의견으로 시설의 변화를 만들어가는 참여기구”라며 “새로운 친구들과 다양한 경험을 쌓고 자신의 아이디어를 실현해보고 싶은 청소년들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.