인천신보, 최근 3년간 7849억 경영자금 보증 지원…생산유발효과 1조4930억

인천신용보증재단의 경영안정자금 보증지원이 지역경제 활성화와 일자리 창출에 상당한 파급효과를 가져온 것으로 분석됐다.

인천신용보증재단은 ‘인천시 경영안정자금 보증지원이 지역경제에 미치는 파급효과 분석’ 연구 결과, 2023년부터 2025년까지 3년간 경영안정자금 보증지원액 7849억원에 따른 생산유발효과가 1조4930억원, 부가가치유발효과가 6502억원으로 추정됐다고 11일 밝혔다.

▲인천신용보증재단 전경 ⓒ인천신용보증재단

이번 연구는 한국은행이 지난해 공표한 ‘2020년 지역산업연관표’를 활용해 보증지원 자금이 해당 업종의 생산활동에 투입된다는 가정 아래 경제적 파급효과를 분석했다.

분석 결과 경영안정자금 보증지원액은 2023년 2317억원에서 2024년 2644억원, 지난해 2888억원으로 꾸준히 증가했다. 생산유발효과도 같은 기간 4434억원에서 5002억원, 5494억원으로 확대됐다.

부가가치유발효과는 2023년 1918억원에서 지난해 2386억원으로 늘었으며, 취업유발효과는 3286명에서 4013명, 고용유발효과는 1731명에서 2142명으로 각각 증가했다.

지난해 기준 보증지원액 1억원당 생산유발효과는 약 1억9000만원, 부가가치유발효과는 약 8300만원으로 추정됐다. 업종별로는 도매 및 소매업과 음식점 및 숙박서비스업에서 생산·부가가치·취업·고용유발효과가 상대적으로 높게 나타났다.

또 전체 신규보증 공급액 6957억원을 대상으로 한 분석에서는 생산유발효과 1조3237억원, 부가가치유발효과 5759억원으로 집계됐다. 취업유발효과와 고용유발효과는 각각 9663명, 5174명으로 추정됐다.

지역별로는 종전 행정구역 기준 서구(현 서해구·검단구)의 생산유발효과가 2786억원으로 가장 높았으며, 남동구가 2364억원으로 뒤를 이었다. 두 지역의 생산유발효과는 5150억원으로 인천시 전체의 약 38.9%를 차지했다.

연구에서는 업종과 지역별 경제적 파급효과의 차이를 고려한 맞춤형 보증지원의 필요성도 제기됐다. 특히 보증공급 비중이 높은 도매 및 소매업과 음식점 및 숙박서비스업에 대해서는 금융지원뿐 아니라 경영개선과 컨설팅 등 비금융지원도 연계해야 한다고 제언했다.

이부현 인천신보 이사장은 “이번 연구는 보증지원의 지역경제 파급효과를 정량적으로 분석했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 지역과 업종별 특성을 고려한 맞춤형 보증지원으로 소상공인의 경영안정과 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.