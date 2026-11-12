인천보건환경연구원, 식중독 예방관리 평가 전국 최우수기관 선정

인천광역시 보건환경연구원이 식중독균에 대한 선제적 검사와 추적관리 성과를 인정받아 전국 최우수기관에 선정됐다.

인천시 보건환경연구원은 식품의약품안전처가 주관한 ‘2026년 식중독 예방관리 사업’ 실적 평가에서 최우수기관으로 선정됐다고 12일 밝혔다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

이번 평가는 전국 17개 시·도 보건환경연구원을 대상으로 지난해 1월 1일부터 12월 31일까지 추진한 사업 실적을 종합적으로 심사했다. 인천보건환경연구원은 식중독균 추적관리와 식중독균 검출 실적 등에서 높은 평가를 받았다.

식중독 예방관리 사업은 식품의 생산부터 소비까지 전 과정에서 식중독균을 탐색·분리하고, 균의 특성 정보를 분석해 데이터베이스를 구축하는 사업이다. 이를 통해 식중독균의 분포와 특성을 파악하고, 식중독 발생 시 원인을 신속하게 규명해 추가 확산을 막는 데 활용한다.

인천보건환경연구원은 지난해 총 1213건의 검사를 실시해 식중독균 635균주를 분리했다. 특히 농·축·수산물 등 원료성 식품에 대한 모니터링 검사를 확대해 주요 식중독균을 사전에 확보하는 데 주력했다.

분리된 식중독균은 살모넬라균이 164건으로 가장 많았으며, 병원성대장균 157건, 장염비브리오균 127건, 캠필로박터균 80건 순으로 나타났다.

또한 확보한 식중독균 가운데 592균주를 분자유전학적 검사 대상으로 선정해 균의 유전학적 특성 정보를 축적하는 데 기여했다.

김명희 인천시 보건환경연구원장은 “이번 최우수기관 선정은 식중독균에 대한 지속적인 모니터링과 적극적인 추적관리를 통해 사업 성과를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 식품과 원료성 식품에 대한 선제적인 검사와 신속·정확한 식중독 원인 규명을 통해 발생을 예방하고 시민들이 안심할 수 있는 먹거리 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.