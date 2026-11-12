안양시, 계약심사 업무 매뉴얼 제작…실무 혼선↓ 재정 효율성↑

경기 안양시가 계약심사 업무의 이해도를 높이고 효율적인 업무 추진을 돕기 위해 실무 중심의 매뉴얼을 마련했다.

안양시는 ‘2026 계약심사 업무 매뉴얼’을 제작해 각 부서와 공공기관, 협력기관에 배포했다고 12일 밝혔다.

▲안양시청 전경 ⓒ안양시

계약심사는 지방자치단체가 발주하는 공사·용역·물품 구매 등의 계약 체결에 앞서 원가 산정이 적정한지 검토하는 제도다. 불필요한 예산 지출을 막고 지방재정의 효율성을 높이는 데 목적이 있다.

이번 매뉴얼은 최근 실시한 계약심사 업무 개선 설문조사에서 실무자료와 업무 매뉴얼 제공에 대한 요구가 다수 제기됨에 따라 제작됐다.

특히 사업 담당자가 계약심사 대상 여부를 쉽게 판단하고 의뢰 절차를 원활하게 진행할 수 있도록 실무에 필요한 내용을 체계적으로 정리했다.

주요 내용은 △계약심사 제도 개요 △계약심사 대상 및 기준 △계약심사 의뢰 절차 △의뢰 시 제출서류 등이다. 담당자들이 업무 과정에서 필요한 정보를 쉽게 확인하고 활용할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

시는 이번 매뉴얼 배포를 통해 계약심사 의뢰 과정에서 발생할 수 있는 업무 혼선을 줄이고 담당자의 실무 역량과 업무 전문성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 “이번 매뉴얼이 계약심사 업무를 수행하는 직원들에게 실질적인 도움이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 계약심사 업무의 전문성과 효율성을 높이고 건전한 재정 운영을 위해 노력하겠다”고 말했다.