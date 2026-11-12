인천시립극단, 음악극 '서푼짜리 오페라' 29일 개막…해방기 서울 무대 재해석

대한민국 최초의 공립극단인 인천시립극단이 독일 극작가 베르톨트 브레히트의 대표작을 한국적 정서로 재해석한 음악극을 선보인다.

인천시립극단은 오는월 29일부터 다음 달 6일까지 인천문화예술회관 소공연장에서 음악극 '서푼짜리 오페라'를 공연한다고 12일 밝혔다.

▲'서푼짜리 오페라' 포스터 ⓒ인천시립극단

1928년 초연된 '서푼짜리 오페라'는 브레히트가 18세기 존 게이의 '거지 오페라'를 바탕으로 각색하고 작곡가 쿠르트 바일의 음악을 더해 완성한 작품이다. 자본주의와 사회적 모순, 인간 세상의 부조리를 날카로운 풍자로 담아낸 세계적인 고전 명작이다.

이번 공연은 무대를 1948년 대한민국 정부 수립 직전의 서울 종로와 남대문 일대로 옮겨 한국적 정서로 새롭게 풀어낸다. 해방의 기쁨과 극심한 빈곤, 새로운 국가에 대한 기대와 구시대 권력이 뒤얽힌 혼란기를 배경으로 다양한 인간 군상의 욕망과 위선을 그린다.

이야기는 종로 일대를 주름잡는 쌍칼 잽이 마기춘과 구걸 회사 사장 피천달의 대립을 중심으로 펼쳐진다. 마기춘이 피천달의 딸 피우리와 몰래 결혼하자 분노한 피천달이 그를 고발하고, 체포와 탈옥, 교수형 위기 등이 이어지면서 범죄자와 사업가, 권력자의 경계가 무너진 시대의 민낯을 드러낸다.

각색과 연출은 임도완 예술감독이 맡았다. 동아연극상과 대한민국 문화예술상 대통령상 등을 수상한 임 감독은 특유의 캐릭터 창조와 연극적 상상력을 바탕으로 작품에 생동감을 더할 예정이다.

무대디자인 정승호, 조명디자인 나한수 등 국내 공연예술계를 대표하는 창작진도 참여한다. 피아니스트 최부미와 바이올리니스트 김지하는 매회 무대에서 라이브 연주를 선보여 음악극 특유의 리듬감과 현장감을 살린다.

임도완 예술감독은 “무대 위에서는 허구의 이야기가 펼쳐지지만 그 이야기와 우리가 사는 삶의 거리는 놀라울 정도로 가깝다”며 “관객들은 무대 위에서 자신과 닮은 얼굴을 발견하게 될 것”이라고 말했다.

공연은 중학생 이상 관람할 수 있으며 관람료는 전석 2만 원이다. 수험생 할인과 문화패스 등 다양한 할인 혜택도 제공한다. 예매는 인천문화예술회관 누리집과 엔티켓, NOL티켓에서 가능하다.