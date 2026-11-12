의왕시, 김장철 앞두고 농·축·수산물 원산지표시 집중 점검

경기 의왕시가 김장철을 앞두고 시민들이 안심하고 김장 재료를 구매할 수 있도록 농·축·수산물 원산지표시 점검에 나선다.

의왕시는 오는 27일까지 관내 농·축·수산물 제조·판매업체와 전통시장, 중대형 유통업체 등을 대상으로 원산지표시 지도·점검을 실시한다고 12일 밝혔다.

▲농·축·수산물 원산지표시 점검 현장 ⓒ의왕시

이번 점검은 김장철 소비가 늘어나는 농·축·수산물의 원산지 둔갑과 거짓 표시 등 부정 유통 행위를 예방하고, 소비자의 알권리를 보호하기 위해 마련됐다.

주요 점검 품목은 배추와 고춧가루, 소금, 젓갈류 등 김장철 다소비 품목이다. 시는 △원산지 거짓 표시 및 미표시 여부 △수입산의 국내산 둔갑 판매 여부 △원산지 표시 방법의 적정성 등을 중점적으로 살펴볼 예정이다.

특히 김장 재료를 취급하는 업체를 중심으로 원산지표시 이행 여부를 집중적으로 확인하고, 영업자에게 올바른 표시 방법을 안내하는 현장 지도도 병행한다.

점검 과정에서 위반 사항이 확인되면 관련 법령에 따라 조치하고, 지속적인 지도·점검을 통해 원산지표시 제도가 현장에 정착할 수 있도록 관리할 방침이다.

김성제 시장은 “시민들이 믿고 구매할 수 있는 농·축·수산물 유통 환경을 조성하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 지속적인 원산지표시 지도·점검을 통해 소비자 피해를 예방하고 공정하고 투명한 유통질서 확립에 최선을 다하겠다”고 말했다.