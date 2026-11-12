군포시, 청년친화도시 지정 위해 경기도 예산 지원 재검토 촉구

경기 군포시가 청년친화도시 지정 공모에서 경기도의 매칭 예산 지원이 이뤄질 수 있도록 도비 지원 불가 방침의 재검토를 촉구하고 나섰다.

12일 군포시에 따르면 한대희 군포시장은 전날 열린 ‘제96차 경기중부권행정협의회 정기회의’에서 청년친화도시 지정 공모와 관련한 경기도의 예산 지원 방침을 재검토해 달라고 공식 건의했다.

▲‘제96차 경기중부권행정협의회 정기회의’ 참석자들 기념촬영 ⓒ군포시

청년친화도시는 국무조정실이 광역자치단체의 추천을 받은 기초지자체를 대상으로 매년 최대 3곳을 지정하는 제도다. 지정된 지자체에는 최초 2년간 총 10억 원의 사업비(국비 50%, 지방비 50%)와 맞춤형 컨설팅, 정부 연계 정책자문, 교육 등 행정적 지원이 제공된다.

공모 지침상 지방비의 50%는 광역자치단체가 부담하는 것이 원칙이다. 이에 따라 광역자치단체가 예산을 분담하지 않을 경우 기초지자체의 공모 참여와 최종 선정에 어려움이 따를 수 있다.

군포시가 이번 건의에 나선 것은 경기도가 지난 8월 2026년 청년친화도시 공모와 관련해 도비 지원 불가 방침을 31개 시군에 통보하면서, 도의 추천을 받은 군포시 등 5개 지자체가 모두 국무조정실 심사에서 탈락한 데 따른 것이다.

특히 군포시는 지난해 경기도 청년친화도시 평가에서 상위 3개 지자체에, 올해는 상위 5개 지자체에 선정돼 2년 연속 도 추천을 받았지만 최종 지정에는 이르지 못했다.

시는 지난해부터 청년친화도시 지정을 위한 정책 기반을 다져왔으며, 민선 9기에는 청년전담부서인 ‘청년주권실’을 신설하고 전국 최초 청년주권 브랜드화, 청년자율참여예산제 확대 등 청년 주권 실현을 위한 정책을 추진하고 있다.

한 시장은 “경기도 청년인구는 전국 청년인구의 28.3%로 가장 큰 비중을 차지하지만, 2024년 청년친화도시 제도 도입 이후 도내 지정 사례는 아직 없다”며 광역자치단체의 매칭 예산 지원 필요성을 강조했다.

이날 협의회에서는 광역자치단체의 예산 매칭이 어려운 기초지자체가 공모 평가에서 불이익을 받지 않도록 국무조정실에 내년도 공모 지침 개선을 요청하기로 뜻을 모았다. 관련 내용은 경기도와 국무조정실에 각각 전달할 예정이다.

한 시장은 “청년이 떠나지 않고 다시 돌아오고 싶은 도시를 만들기 위해 청년친화도시 지정은 중요한 계기가 될 것”이라며 “경기도와 국무조정실이 적극적으로 검토해 주길 바란다”고 말했다.