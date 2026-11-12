경기도소방학교, '2026년 독서경영 우수직장' 인증 획득

경기도소방학교가 소방 전문교육과 독서문화를 연계한 학습환경 조성 성과를 인정받아 문화체육관광부가 주최하고 한국출판문화산업진흥원이 주관하는 ‘2026년 독서경영 우수직장’ 인증을 받았다.

12일 경기도소방학교에 따르면 독서경영 우수직장 인증제는 독서환경 조성과 독서문화 확산을 통해 조직의 소통과 창의력 증진에 기여한 기업과 기관을 발굴하는 제도로, 올해 전국 305개 기업·기관이 인증을 받았다.

▲경기도소방학교 도서관 모습 ⓒ경기도소방학교

경기도소방학교는 소방전문도서관을 중심으로 교직원과 교육생의 전문지식 습득과 자기계발을 지원하고, 소방 전문교육에 독서문화를 접목해 지속적인 학습환경을 조성해 왔다.

앞으로도 다양한 독서문화 프로그램을 운영해 소방공무원의 전문성과 인문학적 소양을 높일 계획이다.

이천우 경기도소방학교장 직무대리는 “현장에 강한 소방인재를 양성하려면 훈련과 함께 꾸준히 배우고 생각하는 과정이 필요하다”며 “책을 통해 배움을 넓힐 수 있는 교육환경을 만들어 가겠다”고 말했다.