의왕시, '한음 영화음악 갈라쇼' 21일 왕림이팝아트홀 개최

경기 의왕시가 시민들에게 색다른 문화예술 경험을 제공하기 위해 영화음악과 클래식, 미디어아트가 어우러진 특별한 공연을 마련한다.

의왕시는 오는 21일 오후 3시 왕림이팝아트홀에서 유휴 공간 문화 재생 운영 사업 시즌4 ‘예술이 팝팝 데이’의 하나로 ‘한음 영화음악 갈라쇼’를 개최한다고 13일 밝혔다.

▲‘한음 영화음악 갈라쇼’ 포스터 ⓒ의왕시

이번 공연은 시네마틱 앙상블 ‘한음’이 클래식을 바탕으로 영화음악과 케이팝(K-POP)을 새롭게 해석하고 미디어아트를 결합해 선보이는 융합 공연이다.

무대에는 음악감독 겸 피아니스트 한진영을 비롯해 플루트 김은빈, 바이올린 유소연, 첼로 오지나가 출연한다. 피아노와 현악기, 관악기 연주에 영상이 어우러져 마치 한 편의 영화를 감상하는 듯한 무대를 선사할 예정이다.

특히 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST를 비롯해 ‘태극기 휘날리며’, ‘마녀 배달부 키키’, ‘해리포터’, ‘하울의 움직이는 성’ 등 국내외 영화와 애니메이션의 친숙한 음악을 다채로운 편곡으로 들려준다.

공연 예매는 의왕시 통합예약시스템에서 가능하며, 자세한 사항은 왕림이팝아트홀로 문의하면 된다.

김성제 시장은 "시민들이 일상 가까이에서 다양한 장르의 문화예술을 즐길 수 있도록 앞으로도 다채로운 공연 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.