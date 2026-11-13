인천시, 아동복지시설 종사자 대상 아동권리교육 실시

인천광역시가 디지털 미디어 환경 변화에 대응해 아동복지시설 종사자들의 아동권리 보호와 현장 돌봄 역량 강화에 나섰다.

인천시는 13일 시청 공감회의실에서 아동복지시설 종사자 300여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 아동복지시설 종사자 아동권리교육’을 개최했다고 밝혔다.

▲아동복지시설 종사자 대상 아동권리교육 모습 ⓒ인천광역시

이번 교육은 아동복지시설 종사자들의 아동권리 이해를 높이고, 급변하는 디지털 환경에서 아동의 권리를 보호할 수 있는 현장 실천 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 특히 현장 교육과 유튜브 실시간 온라인 교육을 병행해 시설별 업무 여건에 관계없이 참여할 수 있도록 했다.

교육은 성·미디어 교육 전문가인 이시훈 강사가 ‘디지털 시대, 아이들의 건강한 성장과 권리를 위한 교육’을 주제로 진행했다.

강연에서는 미디어 리터러시를 바탕으로 디지털 환경 변화에 따른 아동권리 보호 방안과 현장 돌봄 과정에서 필요한 지도 및 소통 기법 등을 소개했다. 이어 실제 돌봄 현장에서 겪는 디지털 미디어 지도 사례와 실무자들의 고민을 공유하는 시간도 마련됐다.

김경선 시 여성가족국장은 "디지털 환경 속에서 아동이 바르게 성장하기 위해서는 가장 가까이에서 돌보는 현장 종사자들의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 모든 아동이 존중받으며 성장할 수 있는 환경을 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 시는 아동친화도시 조성과 함께 현장 종사자들이 일상적인 돌봄 과정에서 아동권리를 실천할 수 있도록 현장 중심의 역량 강화 프로그램을 지속적으로 추진할 계획이다.