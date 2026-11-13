안양시, 격무부서 공무원 대상 힐링 연수 개최

경기 안양시는 13일 매헌윤봉길의사기념관과 코엑스에서 격무부서 공무원들의 직무 스트레스 해소와 심신 회복을 위한 ‘2026년 격무부서 담당 공무원 힐링 연수’를 개최했다.

안양시에 따르면 이번 연수는 민원 대응과 과중한 업무로 심리적 부담이 큰 직원들에게 재충전의 기회를 제공하고 건강한 조직문화를 조성하기 위해 마련됐다.

▲격무부서 공무원 힐링 연수 현장 기념촬영 ⓒ안양시

주요 프로그램은 색을 활용한 심리진단과 스트레스 해소를 위한 키캡 제작, 회복탄력성 특강, 제25회 서울카페쇼 관람 등으로 구성됐다. 특히 참석자의 주 연령대인 20~30대 직원들의 관심사를 반영해 체험과 소통 중심으로 진행됐다.

또한 직원들이 업무 현장에서 겪는 애로사항과 경험을 공유하며 서로를 이해하고 공감하는 시간도 가졌다.

시 관계자는 “이번 연수가 격무부서 직원들에게 위로와 재충전의 시간이 됐길 바란다”며 “앞으로도 공직자들의 건강한 직장생활과 조직문화 조성을 위한 맞춤형 교육을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.