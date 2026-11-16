인천시, 범죄 피해자 긴급구호 확대…신한은행 기탁금 5000만원 지원

인천광역시가 범죄 피해자와 가족들의 경제적 부담을 덜고 일상 회복을 돕기 위해 민·관 협력 기반의 맞춤형 긴급 지원에 나선다.

인천시는 신한은행이 기탁한 5000만 원을 활용해 범죄 피해자별 상황과 피해 정도에 따른 추가 지원을 추진한다고 16일 밝혔다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

이를 위해 인천경찰청, 인천사회복지공동모금회와 함께 민·관 공조체계를 구축하고, 의료비와 생계 부담 등으로 어려움을 겪는 피해자들을 지원할 계획이다.

이번 사업은 인천시가 지난 달 29일 발표한 ‘범죄 피해자 종합 지원 보호 대책’의 후속 조치로, 특히 장기간 치료가 필요한 중증 피해자와 가족들의 경제적 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

생명에 위협을 받을 정도의 중증 피해자에게는 최대 3000만 원을 지원하고, 지속적인 치료가 필요한 중상해 및 단기 통원 치료를 받는 경상해 피해자에게도 피해 정도에 따라 맞춤형 구호금을 지급한다.

지원 절차는 시가 전체 사업을 총괄하고 인천경찰청이 피해 정도를 확인해 대상자를 연계하면, 인천사회복지공동모금회가 심사를 거쳐 지원금을 집행하는 방식이다. 구호금은 내부 배분심사위원회 의결을 거쳐 지급할 예정이다.

박찬대 시장은 “범죄 피해자와 가족들이 겪는 육체적·심리적 고통에 깊은 위로를 전한다”며 “피해 시민의 온전한 일상 회복까지 책임질 수 있도록 민·관이 힘을 모아 촘촘한 안전망을 구축하겠다”고 말했다.