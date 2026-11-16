인천시, '2026 제약바이오 투자대전' 19일 송도서 개최

인천광역시가 국내 제약·바이오 기업의 해외시장 진출과 투자 유치 지원을 위해 오는 19일 송도컨벤시아에서 ‘2026 제약바이오투자대전’을 개최한다.

16일 인천시에 따르면 이번 행사에는 국내외 투자기관과 바이어, 산업 관계자 등 약 300명이 참석해 바이오산업의 최신 동향을 공유하고 투자 및 수출 협력 방안을 모색한다.

▲'2026 제약바이오 투자대전' 안내문 ⓒ인천광역시

행사에서는 인공지능(AI) 기반 바이오산업 혁신과 오픈이노베이션, 글로벌 연구개발(R&D), 인수합병(M&A) 등을 주제로 전문가 콘퍼런스가 진행된다. SK바이오사이언스, 롯데바이오로직스, 셀트리온 등 주요 기업과 신한투자증권, 삼일회계법인 관계자들이 참여해 위탁개발생산(CDMO) 전략과 기업공개(IPO), 벤처캐피탈(VC) 투자 기회 등을 소개한다.

또한 국내외 투자자·바이어 약 20개사와 국내 제약·바이오 기업 약 50개사가 참여하는 1대1 투자·수출상담회도 마련된다. 해외 참가자를 대상으로 송도 바이오클러스터 주요 시설을 둘러보는 산업 시찰도 진행한다.

김영신 시 국제협력국장은 “이번 행사가 국내 제약·바이오 기업들이 글로벌 투자자와 만나 새로운 사업 기회를 발굴하는 계기가 되길 기대한다”며 “인천이 글로벌 바이오산업의 투자와 협력이 활발하게 이뤄지는 거점으로 자리매김하도록 노력하겠다”고 말했다.

행사는 제약·바이오 분야에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다. 공식 누리집을 통한 사전 신청과 당일 현장 등록이 가능하다. 자세한 사항은 행사 사무국으로 문의하면 된다.