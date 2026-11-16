인천시, '신중년 공감문화 한마당' 27일 개최…중장년 도전 성과 공유

인천광역시가 중장년층의 새로운 인생 설계와 사회활동을 응원하기 위해 배움과 도전의 성과를 나누는 자리를 마련한다.

인천시는 오는 27일 미추홀구 제물포스마트타운 내 신중년아지트에서 ‘2026 신중년 공감문화 한마당’을 개최한다고 16일 밝혔다.

▲'신중년 공감문화 한마당' 포스터 ⓒ인천광역시

이번 행사는 신중년아지트 교육과 커뮤니티 활동에 참여한 시민들이 한 해 동안 만든 작품과 콘텐츠를 선보이고, 새로운 일과 활동에 도전한 경험을 공유하기 위해 마련됐다.

행사에서는 참여자들의 작품 전시와 도전 사례 발표를 비롯해 공연과 레크리에이션 등 다양한 프로그램이 진행된다.

신중년아지트는 인천시가 인천테크노파크에 위탁해 운영하는 중장년 지원공간으로, 2023년 7월 제물포스마트타운 1층에 문을 열었다. 50~60대 일자리 상담과 교육을 시작으로 현재는 40~64세 중장년의 생애전환과 직무역량 강화, 커뮤니티 활동까지 지원하고 있다. 개소 이후 올해 10월 말까지 약 9000명이 교육과 프로그램에 참여했다.

올해는 생애전환 맞춤 아카데미와 일반경비원 신임교육, 인공지능(AI) 활용 소규모 창업교육 등을 운영하며 중장년의 새로운 진로와 사회활동을 지원하고 있다.

행사는 중장년층을 비롯해 관심 있는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다. 모집 인원은 100명이며, 참여 신청은 오는 26일 오후 6시까지 신중년아지트 누리집에서 하면 된다.

김은효 시 경제정책과장은 “이번 한마당은 신중년아지트 참여자들이 배움과 도전의 경험을 시민들과 나누는 자리”라며 “앞으로도 중장년이 새로운 진로를 준비하고 관심 분야에서 활동을 이어갈 수 있도록 맞춤형 교육과 커뮤니티 지원을 확대하겠다”고 말했다.