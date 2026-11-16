인천시, 수능 이후 청소년 유해환경 집중 단속…주요 번화가 점검

인천광역시가 대학수학능력시험 이후 청소년들의 일탈과 유해환경 노출을 예방하기 위해 시내 주요 번화가를 대상으로 집중 단속에 나선다.

인천시는 오는 19일부터 27일까지 청소년 활동이 많은 주요 번화가 6곳에서 청소년 유해환경 집중 수사를 실시한다고 16일 밝혔다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

이번 수사는 수능 이후 청소년들의 유해업소 출입과 주류·담배 구매 등을 사전에 차단하고 업주들의 청소년 보호 의식을 높이기 위해 마련됐다.

시 특별사법경찰을 중심으로 교육청과 자치구, 경찰서 등 관계기관이 합동 수사팀을 구성해 오후 6시 이후 야간 시간대에 주요 의심 업소를 점검한다. 편의점 등의 청소년 대상 주류·담배 불법 판매 여부도 함께 살필 예정이다.

주요 점검 대상은 청소년 유해매체물 표시 의무 위반, 주류·담배 등 유해약물 판매·제공, 청소년 출입·고용 금지업소의 청소년 출입 및 고용 행위 등이다.

특히 유흥주점과 단란주점, 비디오방, 룸카페 등 청소년 출입·고용 금지업소와 일반주점, 숙박업소, 담배소매업소 등 청소년 고용 금지업소를 중점적으로 점검할 계획이다.

현행 청소년보호법에 따르면 청소년 출입·고용 금지업소에 청소년을 출입시키거나 주류·담배 등을 판매한 경우 2년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 청소년 출입·고용 금지업소에 청소년을 고용하면 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금이 부과된다.

최종문 시 특별사법경찰과장은 “수능을 마친 청소년들이 일시적인 해방감으로 유해환경에 노출되는 사례가 많다”며 “청소년들이 안전하고 건강한 환경에서 성장할 수 있도록 촘촘한 보호체계를 구축하겠다”고 말했다.