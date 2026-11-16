군포시, 지역 우수기업 5곳 선정…3년간 다양한 인센티브 지원

경기 군포시가 경영 성과와 기술 경쟁력, 지역사회 기여도 등을 인정받은 관내 기업 5곳을 우수기업으로 선정하고 기업 성장 지원에 나섰다.

16일 군포시에 따르면 시는 지난 12일 시청 별관 회의실에서 ‘2026년 군포시 우수기업 인증서 및 현판 수여식’을 개최하고 선정 기업에 인증서와 현판을 전달했다.

▲‘2026년 군포시 우수기업 인증서 및 현판 수여식’ ⓒ군포시

올해 선정된 기업은 △주식회사 웹게이트 △㈜한성GT △주식회사 케이에이치이 △팩컴코리아㈜ △메디허브㈜ 등 총 5곳이다.

2022년 처음 도입된 우수기업 선정사업은 올해로 5회째를 맞았다. 경영 성과와 기술·품질 관리, 지역사회 기여도 등을 종합적으로 평가해 지역경제 발전에 기여하는 우수기업을 발굴하고 지원하는 제도다.

선정 기업에는 3년간 인증 자격이 유지되며, 군포시 중소기업 육성자금 지원 시 추가 이차보전 혜택과 관내 공영주차장 이용료 감면, 협약병원 의료비 지원 등 다양한 인센티브가 제공된다.

한대희 시장은 “불확실한 경제 상황 속에서도 적극적인 노력으로 성과를 거둔 기업들에 감사드린다”며 “기업의 성장 단계와 현장 수요를 반영한 맞춤형 지원을 확대해 지역 기업의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.